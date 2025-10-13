En medio de un panorama político lleno de incertidumbre en nuestro país, el fútbol quizá suele quedar en un segundo plano pero de igual manera se ve perjudicado por las decisiones que pueda tomar el gobierno peruano. Así como hace algunos días, el partido entre Sporting Cristal y Universitario se tuvo que suspender, de la misma manera se generó una incógnita para lo que sería el duelo de Alianza Lima frente a Sport Boys, pero las garantías ya fueron dadas, aunque con una condición que podría golpear a los hinchas.

De acuerdo con la información de ovacion.pe, el Ministerio del Interior dio luz verde para que el encuentro entre Alianza Lima y Sport Boys se dispute este jueves 16 de octubre. Sin embargo, la autorización vino acompañada de una restricción clave: el compromiso deberá jugarse únicamente con hinchada local, descartando por completo la presencia de público visitante en las tribunas.

La medida busca evitar posibles incidentes ante el contexto social que atraviesa el país. Las autoridades han priorizado reducir riesgos durante la jornada de movilizaciones convocada para esta semana, lo que implica limitar los desplazamientos masivos hacia distintos distritos de Lima, incluyendo La Victoria. Por esa razón, se decidió que solo los aficionados blanquiazules puedan asistir al recinto deportivo.

Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute. (Foto: GEC)

El anuncio también obligará a realizar cambios logísticos en la organización del partido. En un primer momento, Alianza Lima tenía previsto destinar un pequeño sector del estadio para los hinchas de Sport Boys e incluso ya se habían habilitado entradas. Sin embargo, la nueva disposición del MININTER afecta la planificación del club chalaco y de sus seguidores.

De esta manera, el choque entre Alianza Lima y Sport Boys se mantiene en pie para la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, mientras que el compromiso entre Sporting Cristal y Universitario, programado originalmente para el 15 de octubre, sí fue suspendido por completo debido a la cercanía con la marcha nacional convocada ese día.

En lo deportivo, la noticia llega como un alivio para el plantel aliancista, que no verá alterada su preparación durante la semana y buscará seguir luchando por los primeros lugares del torneo. Para Sport Boys, la situación es similar en cuanto a la necesidad de sumar puntos y poder alejarse de la parte baja que podría conllevar a un descenso.

En el Apertura, Alianza Lima ganó por 1-0 en el Estadio Nacional. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de caer por 1-2 con AUDH, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

