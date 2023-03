La altura le sienta bien: la ‘Chichoneta’ de Salas y los números que inspiran un triunfo en Huancayo.

Viernes 31 de mayo del 2019. El Alianza Lima de Víctor Reyes -técnico interino- venció 3-0 al elenco de Carlos Ramacciotti en el estadio IPD de Huancayo con un doblete de Kevin Quevedo (46′ y 68′) y un tanto de Aldair Fuentes (80′) . La victoria se dio después de que las luces del recinto deportivo dejaran de funcionar y el partido se detuviera alrededor de 20 minutos.

No obstante, desde aquel entonces Alianza Lima no ha vuelto a superar a Sport Huancayo de visita, en su casa. En el 2020 no se enfrentaron en la altura, pues la temporada completa se disputó en Lima debido al COVID-19; el Apertura del 2021 de igual manera (jugaron en Alberto Gallardo y empataron sin goles).

Pero en el 2022 perdieron 2-0 con tantos de Carlos Ross (54′, penal) y Luis Benites (87′), en un partido que terminó en conflicto con el arbitraje y donde el portero Jonathan Medina fue expulsado a los 90′+2: le dieron seis fechas de suspensión. Según el informe arbitral, golpeó por la espalda al cuarto juez del partido. Mientras tanto, Oslimg Mora, Aldair Rodríguez, Oswaldo Valenzuela y el colombiano Arley Rodríguez fueron sancionados tres jornadas.

Salas en la altura

La última vez que Guillermo Salas viajó a la altura en la actual temporada lo hizo por la fecha 7 del Torneo Apertura cuando se enfrentó a UTC en Cajamarca (2700 m.s.n.m.). Fue una victoria por 1-0. Luego, ha jugado con Sport Sport Boys, Universitario de Deportes y Cusco FC en Lima.

Partido Fecha Jornada Goles UTC 0-1 Alianza Lima 05/03/2023 Torneo Apertura 7 Pablo Sabbag (54’)

En el 2022 le tocó ir a la altura para la primera final ante Melgar de Arequipa (2.335 m.s.n.m). Los victorianos perdieron 1-0 por un autogol de Yordi Vílchez, en una llave donde los blanquiazules lograron dar la vuelta y alcanzar el bicampeonato en el estadio Matute, gracias a los tantos de Pablo Lavandeira y Yordi Vilchez.

Sin embargo, con anterioridad, ‘Chicho’ ya había visitado ciudades de altura. Su primer cotejo fue ante Cienciano (Estadio Garcilaso de la Vega, 3362 m.s.n.m) y luego enfrentó a Ayacucho FC (Estadio Ciudad de Cumaná, 2772 m.s.n.m. ). En ambos logró una victoria.

Partido Fecha Jornada Goles Melgar 1-0 Alianza Lima 09/11/2022 Final Yordi Vilchez (75’) Ayacucho 0-1 Alianza Lima 25/10/2022 Torneo Clausura 18 Hernán Barcos (15’) Cienciano 0-2 Alianza Lima 17/10/2022 Torneo Clausura 16 Jairo Concha (70’), Gino Peruzzi (74’)

Con ello se obtiene que de los cuatro partidos que el técnico íntimo ha jugado a más de 2 mil metros de altura, ha ganado tres. Es decir, el 75% de sus cotejos disputados. Considerando que la única derrota que obtuvo fue con gol en portería blanquiazul por uno de sus defensas: error propio.

Goles de altura

“En Equidad jugaba en la altura, estuve jugando allá bastante tiempo, creo que no tengo problemas. Sé que Huancayo es un poco más alto y será un poco más difícil pero toca ir allá y buscar los 3 puntos”, dijo Pablo Sabbag días atrás.

El delantero de 25 años jugó la última temporada (2022) en la Equidad de Colombia, donde sus partidos de local lo disputaba en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá a 2657 m.s.n.m. Allí logró sumar un total de ocho anotaciones, de las 15 que obtuvo en todo el torneo y jugó 21 partidos.

Los siete goles restantes fueron ante Envigado (2099 m.s.n.m.), Jaguares de Córdoba (18 m.s.n.m.), Deportivo Cali (1018 m.s.n.m.), Deportes Tolima (1285 m.s.n.m.), Independiente Medellín (1495 m.s.n.m.), Millonarios (2625 m.s.n.m.) y Deportivo Pereira (1411 m.s.n.m.).

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.