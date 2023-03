Basta con mirar la nómina y destacar los nombres de Leonardo Villar (22), Erik Gonzales (26) y Brandon Palacios (24), cuyos rostros son la novedad de la selección y recibieron la oportunidad de estar con el resto del grupo en el primer microciclo del año. Si hace poco esos tres veían los partidos de la bicolor por televisión y alentaban como un hincha más, hoy les toca formar parte de ella e incluso tienen la opción, uno más que otro, de quedarse en la lista final de viajeros hacia Europa.

🇵🇪 ¡𝙀𝙡 𝙢𝙞𝙨𝙢𝙤 𝙛𝙞𝙭𝙩𝙪𝙧𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖 '𝘽𝙞𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧'!



Con participación de la @TuFPF, el Consejo de Conmebol aprobó por unanimidad el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para septiembre.



📎 https://t.co/bIIGuuAXNV pic.twitter.com/DxIFkZXlhW — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 15, 2023

Pero eso es solo una parte, porque lo difícil viene ahora: hay que convencer a Reynoso y mantenerse entre sus cejas en el largo plazo. La Real Academia Española (RAE) define la palabra ‘convencer’ como “la acción de incitar con razones a alguien a hacer algo”. Y esto se aplica al fútbol con total normalidad. De hecho, pasa lo mismo en la selección, donde cada integrante nuevo del grupo intenta convencer al DT de que su convocatoria es justificada y, sobre todo, valiosa porque suma al colectivo. Aquellos rostros que hoy forman parte del equipo están en la obligación de persuadir al entrenador y demostrar sus credenciales en el poco tiempo que tienen. Ya luego tocará discutir si fueron un acierto o no. Se trata de apoyar.

Lo que juega a favor de jugadores como Villar, Gonzales y Palacios es que tienen ese hambre de superación que los motiva y los hace sentir parte de un proceso. Eso hay que utilizarlo desde el principio para que lo demás fluya, como sucedió con Bryan Reyna. Estoy seguro de que nadie lo tenía en el mapa, pero debutó con la bicolor y convenció a todos. ¿Alguien duda de su convocatoria a este microciclo? O voy más allá, ¿alguien duda de que juegue ante Alemania y Marruecos en los amistosos que se vienen? El extremo de Alianza Lima es una realidad y una apuesta de Reynoso para las Eliminatorias. Pero hay que llevarlo y sostenerlo, porque talento tiene de sobra.

Sin embargo, el arte de convencer a Reynoso es tan difícil como descifrar el carácter que el técnico posee. No solo se trata de jugar bien, también es parte de eso el compromiso que cada uno asume desde que es llamado a la selección. Ese es el reto de los nuevos integrantes y de aquellos que no fueron considerados esta vez, como Piero Quispe, Jostin Alarcón o Jhilmar Lora, quienes también tienen el nivel para una exigencia mayor. Lo de Reynoso se entiende, porque su intención principal es extender el universo de jugadores. Y en una liga donde no hay mucho de dónde elegir, cuesta entender las decisiones que el entrenador toma a cada momento.

Lo que ha hecho ahora es observar jugadores y darle la oportunidad de integrarlos a su selección. Hacerlos partícipes de su proyecto y evaluarlos según sus respectivos rendimientos . Es tarea del técnico acercar a la bicolor al torneo doméstico y extraer lo mejor que tenemos de un universo bastante limitado. No somos exportadores de talentos como Brasil o Argentina, y tampoco somos Ecuador o Colombia para marcar diferencias físicas. Nuestro fuerte es otro. Gareca lo descubrió en su momento y hoy le toca a Reynoso fortalecerlo. El ‘Ajedrecista’ -como lo llaman- no es un mago y tampoco es Gareca, pero es el más idóneo para liderar este proceso ahora. Le toca apoyarse en los experimentados y apostar por los nuevos. Si encuentra el equilibrio, nos puede ir bien. No hay otra cosa más que eso.

