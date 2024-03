Tal y como anticipó Depor, Carlos Zambrano entró en la convocatoria de Alianza Lima para el partido que sostendrá este sábado ante Sporting Cristal por la jornada número 7 del Torneo Apertura. Eso sí, el defensa central no será de la partida y estará en el banco entre los suplentes a la espera del llamado del entrenador Alejandro Restrepo para cuando sea el momento indicado de ingresar al campo y comenzar a demostrar esas credenciales que lo hicieron el jugador de jerarquía internacional.

El futbolista puso muchísimo de su parte. Físicamente, está en su plenitud y -en los últimos días- ha jugado pocos minutos durante la práctica, pero bastaron para que se le tenga a consideración en un partido durísimo contra un rival que ostenta gran poder ofensivo y al que es necesario ganarle para acortar la distancia en la tabla de posiciones de Liga 1 Te Apuesto.

Así como la defensa de Alianza Lima ganará mucho con el aporte de Carlos Zambrano ante Sporting Cristal, el ataque se verá fortalecido con la intervención de Franco Zanelatto. El delantero entró en la relación de concentrados para el partido más importante de la presente jornada del fútbol peruano. Cabe destacar que -a inicios de semana- estaba lesionado y, por esa razón, se encontraba realizando sesiones de fisioterapia. No obstante, la molestia que presentaba se fue disipando y entró en los planes de Restrepo.

Con el ‘Bicho’ el equipo blanquiazul ganará una alternativa para el frente ofensivo y en las bandas, gracias a la polifuncionalidad que presenta el paraguayo nacionalizado peruano. Tanto él, como Zambrano, son jugadores del universo Selección Peruana y no cabe duda de que estarán siendo observados por el cuerpo técnico de ‘La Bicolor’ que -en los próximos días- dará a conocer la relación de futbolistas convocados para los próximos compromisos internacionales.

Por otro lado, los volantes Catriel Cabellos y Cristian Neira, no fueron tomados en cuenta por Alejandro Restrepo para el partido que sostendrá Alianza Lima ante Sporting Cristal esta noche en el Estadio Nacional. El ex jugador de Racing aqueja un dolor lumbar que no le ha permitido entrenar con normalidad en los últimos días, mientras que Cristian Neira, ex Unión Comercio, aún no está en óptimas condiciones físicas por lo que su debut con la blanquiazul tendrá que esperar unas jornadas más. Paciencia.

Los convocados de Alianza Lima para el partido con Sporting Cristal.

¿Cómo alinearía Alianza Lima ante Sporting Cristal?

Alejandro Restrepo eligió sistema 3-5-2 para enfrentar al cuadro celeste y está considerando salir con todo en busca de los goles, presentando en el campo ese fútbol de presión permanente y ataque desde todos los flancos que fueron lo común en los buenos resultados. El once sería: Ángel De La Cruz; Jiovani Ramos, Renzo Garcés, Juan Pablo Freytes; Kevin Serna, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Gabriel Costa, Jhamir D’ Arrigo; Cecilio Waterman, Hernán Barcos.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, cuentan con una versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.com-

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo de Alianza Lima y Sporting Cristal está pactado para dar inicio este sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 10.





