Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan esta noche en Matute (8 p.m.) y los equipos están listos para saltar a la cancha. Pablo Bengoechea y Mario Salas confirmaron sus alineaciones y van con todo en esta primera final del Descentralizado 2018.

A uno le dicen ‘Profesor’; al otro, ‘Comandante’. A estas alturas quedó claro que ningún apodo está lejos de la realidad. Pablo Bengoechea, DT de Alianza Lima, volvió a dar una ‘clase’ de lo que se debe decir antes de una final; y Mario Salas – por su parte– afirmó que Sporting Cristal no se esconderá: saldrá como si estuviera en el Rímac.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO por GOLPERÚ: partidazo por la primera final en Matute



¿A qué apeló ‘Bengo’? No solo confesó que tiene estudiado a Sporting Cristal, que se siente tranquilo por cómo llegan sus jugadores, que está seguro de que en Matute tendrán al jugador número ‘12’, sino que construyó una interrogante gigante respecto a su pizarra. No confirmó ni descartó la presencia de Affonso (golpeado). “Lo vamos a esperar hasta las 19: 30 (pm). Es un jugador importante, pero si en caso no puede, hay futbolistas preparados”, dijo el ‘Profesor’.

Claro, es un dolor de cabeza para cualquier rival: Alianza Lima tiene una forma de jugar con el ‘Rey’ y otra muy marcada sin él. Igual, en tienda celeste están preparados. Salas sostendrá la idea que lo hizo llevarse, de lejos, el Torneo de Verano y el Apertura. Sí, los rimenses irán a Matute sin complejos.

“Vamos a ir a asumir el protagonismo, vamos a ser un equipo de acción. Eso es lo que hemos hecho en Matute, en el Nacional, Cusco, Arequipa, en todos lados”, aseguró el guía cervecero. Y tiene material para eso: sobre todo con Emanuel Herrera y Gabriel Costa. Y si no alcanza con ninguna de esas filosofías, tendrán que refugiarse en el corazón o en la raza. Es imposible que esta final no pinte bien.

Texto: José Luis Saldaña

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la palabra de Pablo Bengoechea

Pablo Bengoechea confía en la presencia de Mauricio Affonso para la final en Matute. (Foto: GEC/Video: Jesús Mestas)

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la palabra de Mario Salas

Mario Salas habló de la posible ausencia de Mauricio Affonso. (GEC/Video: Grace Nole)

LEE TAMBIÉN