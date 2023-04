Alianza Lima arrancó el partido buscando posicionarse en campo de Unión Comercio desde el primer minuto. En una de esas incursiones, Christian Cueva combinó con Hernán Barcos para penetrar la zaga tarapotina. Al intentar recibir el esférico dentro del área, ‘Aladino’ recibió la marca de dos defensores y uno de ellos, Denilson Vargas, cometió un claro penal a favor de los ‘blanquiazules’.

El zaguero no calculó bien y tras caer al suelo tocó el balón con su mano derecha. Al parecer Diego Haro no vio la acción, pues a pesar de que la jugada fue muy evidente no cobró la pena máxima para los visitantes. Los hinchas victorianos que han copado el estadio Municipal Carlos Vidaurre García reclamaron airadamente esta decisión del árbitro.

El comando técnico de Alianza Lima también alzó su voz de protesta ante este incidente y así lo hicieron saber desde el banquillo de suplentes. Recordemos que los ‘Íntimos’ llegan a este partido con la consigna de ganar para mantenerse líderes absolutos del Torneo Apertura, y así evitar que Universitario se acerque a la punta si derrota a Sporting Cristal este lunes.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: lo que se viene

Luego de este partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023, Alianza Lima volverá a jugar recién en la décima quinta jornada, ya que el próximo fin de semana descansará. Así, pues, enfrentará a Carlos A. Mannucci en el compromiso programado para el domingo 7 de mayo desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

Recordemos que los ‘blanquiazules’ tendrán una apretada agenda durante este quinto mes del año, pues también deberá completar un par de duelos ante el Deportivo Municipal y la Universidad César Vallejo, además del que sostendrá ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores. Guillermo Salas tendrá una difícil misión para que su plantel llegue en óptimas condiciones.

Unión Comercio, por su parte, visitará la cálida ciudad de Trujillo para enfrentar a Carlos A. Mannucci por la fecha 14 del Apertura. Este encuentro está pactado para el domingo 30 de abril desde las 4:00 p.m. en el estadio Mansiche. Los ‘Carlistas’ han mejorado muchísimo en estas últimas semanas, por lo que serán un rival de cuidado para el ‘Poderoso’.





