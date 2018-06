Alianza Lima vs. Unión Comercio: EN VIVO ONLINE GOL PERÚ por el Torneo Apertura

Alianza Lima vs. Unión Comercio EN VIVO se enfrentan este sábado en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) por la cuarta fecha del Torneo Apertura . Los íntimos van por su tercer triunfo al hilo para intentar alcanzar la punta. El partido está programado para las 8:00 p.m. y será trasmitido por Gol Perú (canal 14 de Movistar TV).

Aunque perdieron en la primera fecha ante Sport Rosario, los íntimos vienen en racha tras derrotar de forma consecutiva a Sport Boys y Sporting Cristal. Es así, que tiene seis puntos en la tabla de posiciones, uno menos que el líder Melgar.

"Sin duda conseguimos dos victorias que dan tranquilidad y, sobre todo, sirven para que los futbolistas ganen mayor confianza, sin embargo para darle valor a estos seis puntos conseguidos tenemos que intentar mañana (sábado) hacer un buen partido ante Unión Comercio y ganar", dijo el técnico de Alianza Lima Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

El DT uruguayo confirmó las bajas del delantero Gabriel Leyes y el volante Rinaldo Cruzado, quien sufrieron un desgarro en el muslo derecho y se verán obligados a descansar por aproximadamente cuatro semanas. Ambos jugadores se unen a Luis Ramírez, quien ya hace trabajos de campo tras ser operado hace 35 días.

Sin embargo, Alianza Lima tiene dos dudas más para el choque ante Unión Comercio . Se trata de Mario Velarde, que tiene un esguince de primer grado en el tobillo derecho, y el portero Leao Butrón por una molestia que, por el momento, no es de mucha consideración.

"No no nos hemos sacado ninguna presión, porque la única presión que existe en el fútbol es el próximo partido. Por tanto, seguimos presionados e ilusinados en hacer un buen encuentro, uno nunca se quita la presión. El partido ante Comercio empieza 0-0 y para nosotros mañana nos jugamos nuestra final de la Copa del Mundo. No conozco otra manera de encarar el fútbol", agregó Bengoechea.

Alianza Lima vs. Unión Comercio: posibles alineaciones

Alianza Lima: Leao Butrón, Luis Garro, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino, Tomás Costa, Maximiliano Lemos, Alejandro Hohberg, Óscar Vílchez, Kevin Quevedo, Janio Pósito.

Unión Comercio: A. Zamudio, J. Vásquez, J. Salas, E. Rentería, D. Díaz, J. Morales, E. Uribe, A. Ojeda, W. Mimbela, R. Manco, W. Aguirre.