Alianza Lima afrontará este miércoles 14 de enero su segundo compromiso de este 2026 por la Serie Rio de la Plata en Uruguay. El rival en esta ocasión será Unión de Santa Fe, populoso equipo argentino, con el firme objetivo de Pablo Guede y sus dirigidos de conseguir su primera victoria en el año, y sobre todo mejorar el funcionamiento colectivo de su equipo ad portas de su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores y la Liga 1 2026.

Alianza Lima llega a este segundo examen en tierras uruguayas con la necesidad de ajustar piezas tras su debut en el torneo, donde cayó por 2-1 ante Independiente de Avellaneda. El equipo ahora dirigido por Pablo Guede ha mostrado destellos de una propuesta ofensiva renovada, pero aún padece algunas desatenciones lógicas de una pretemporada que recién comienza. Los ‘íntimos’ buscan este 2026 recuperar el trono en la Liga 1 y competir con fuerza en la fase previa de la Copa Libertadores.

El plantel blanquiazul ha sido uno de los que más se ha movido en el mercado de pases peruano, destacando la flamante incorporación de Luis Advíncula, quien ha generado una expectativa total en la hinchada. Además, los refuerzos internacionales como el delantero Federico Girotti y el mediocampista Jairo Vélez ya están sumando minutos. El partido ante el Tatengue será clave para definir si Guede mantendrá la línea defensiva o si optará por rotar nombres para cuidar el físico de sus jugadores.

Por su parte, Unión de Santa Fe arriba a Montevideo con el rodaje físico de una pretemporada intensa bajo las órdenes de Leonardo Madelón. El equipo argentino terminó el 2025 con sensaciones positivas y busca en estos amistosos internacionales el rodaje para encarar la Liga Profesional. Con una base sólida donde destacan nombres como Mauro Pittón y la cuota goleadora de Cristian Tarragona, Unión se presenta como un rival que puede exigir a Alianza Lima.

Para el conjunto santafesino, este será su estreno formal en la presente edición de la Serie Río de la Plata, lo que supone una ligera ventaja física para Alianza en cuanto a ritmo de competencia, y a la vez un desafío para el cuadro argentino. El escenario será el Estadio Parque Federico Omar Saroldi, donde ambos aprovecharán para probar variantes tácticas antes del inicio de sus respectivos campeonatos locales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión?

El amistoso entre Alianza Lima vs. Unión se jugará este miércoles 14 de enero. El partido comenzará a las 4:15 p.m. (hora peruana) y a las 6:15 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. En Colombia y Ecuador también se iniciará a las 4:15 p.m.

¿En qué canales ver el partido entre Alianza Lima vs. Unión?

El encuentro será transmitido en exclusiva para Sudamérica a través del Plan Premium de Disney Plus. En Argentina, la señal estará disponible por ESPN Premium. No habrá transmisión por señal abierta en Perú, por lo que el streaming será la única alternativa para seguir el debut de los íntimos en este torneo. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto por la web de Depor.

