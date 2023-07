El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes tuvo dos capítulos en un mismo partido. Si bien los ‘Íntimos’ tuvieron las mejores chances durante el primer tiempo, los ‘cremas’ se crecieron en la etapa complementaria y estuvieron más cerca al gol. Esto, en gran medida, se debió al ingreso de Edison Flores. Su jerarquía para este tipo de duelos fue fundamental para el replanteo de Jorge Fossati y estuvo muy cerca de anotar el 0-1 a los 70 minutos.

Quien estuvo pendiente al televisor fue Jefferson Farfán. Como buen hincha ‘blanquiazul’, el exdelantero siguió de cerca todo lo que se vivía en el estadio Alejandro Villanueva y quedó sorprendido con el nivel del ‘Orejas’. Tal es así que utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje tras el pitazo final: “Me hiciste sufrir. Como te hubiera querido enfrentar en toda mi plenitud, muchacho loco”, escribió la ‘Foquita’ en su cuenta de Instagram.

Farfán tuvo razón. Flores fue determinante en el dominio de Universitario en el segundo tiempo, sobre todo cuando, a veinte minutos del final, sacó potente zurdazo que se estrelló en el palo derecho de la portería de Alianza Lima. En el rebote, el mismo Edison pudo vencer a Ángelo Campos, pero no esperó el balón y otra vez desvió su intento.

Aunque recién llegó hace poco a tienda ‘merengue’, el exfutbolista de Atlas ya viene mostrando destellos de su calidad y poco a poco plantea la incógnita si ya está listo para ser titular. Jorge Fossati, quien lo elogió en conferencia de prensa, tiene la última palabra. Eso sí, el ‘Flaco’ sabe que el nacido en Collique le aportará mucho al funcionamiento de su equipo en lo que resta del Torneo Clausura 2023.

“Un jugador de la categoría de Flores, si no está en el once es porque recién se está poniendo a ritmo. Cuando Universitario trajo a Edison, dije que era para disfrutarlo año y medio. No hay que apurarse y correr riesgos que lo pueden dejar afuera varios partidos”, manifestó el entrenador uruguayo.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de este empate ante Alianza Lima, Universitario de Deportes volverá a jugar en la fecha 6 del Torneo Clausura al recibir a Carlos A. Mannucci. Este compromiso está programado para el lunes 31 de julio desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Monumental y contará con la transmisión exclusiva de GOLPERU.

El elenco estudiantil no ha perdido en lo que va del Clausura y espera seguir con esa racha positiva en los próximos encuentros. El ‘Tricolor’ no será un rival sencillo y ya lo demostró en el Apertura, cuando se quedó con la victoria en Trujillo con un marcador de 2-0 gracias al doblete de Matías Succar. Aquel día la ‘U’, que todavía tenía a Carlos Compagnucci en el banquillo, sufrió las expulsiones de Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña.





