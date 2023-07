Aunque no hubo goles en el estadio Alejandro Villanueva, el clásico de este sábado entre Alianza Lima y Universitario de Deportes tuvo muchas emociones. La intensidad con la que se jugó el duelo y algunas ocasiones que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia, hicieron que este encuentro tuviera un ingrediente especial. Tras el pitazo final, Guillermo Salas habló de todo en conferencia de prensa: analizó el desempeño de sus dirigidos, le hizo frente a los rumores que hablan de su posible salida y resaltó los aspectos positivos que le dejó este 0-0 por la quinta jornada del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson.

El director técnico de los ‘Íntimos’ consideró que su mensaje sigue llegando a sus futbolistas y por eso tuvieron una destacada actuación en el primer tiempo, con la posibilidad de abrir el marcador a través de un remate de Pablo Sabbag que se estrelló en el palo. Asimismo, lamentó que esto no se vea reflejado en los resultados, ya que acumulan tres partidos sin ganar: dos empates (Sporting Cristal y Universitario) y una derrota (Sport Boys).

“Si mi mensaje no llegase al plantel, no hubieran jugado como lo hicieron en el primer tiempo, ante un rival que tiene un gran nivel. Fue un partido de alta intensidad como de Copa Libertadores. Tuvimos nuestras chances de gol, los dos venimos con buen ritmo, lo demostramos ahora. Fueron dos tiempos distintos, uno para cada uno, los dos con ocasiones de gol, lamentablemente las cosas no están saliendo como nosotros queremos que son los resultados”, sostuvo.

‘Chicho’ afirmó que este Clausura será más complicado que el Apertura y esto ya se ve reflejado en los resultados de sus últimos tres encuentros. “Nos han tocado tres equipos fuertes y que son tres clásicos, pero seguimos enfocados y con mucha ganas de seguir sumando y pelear el Clausura, que sabíamos desde un inicio que sería más complicado”, afirmó.

Respecto al duelo táctico con Jorge Fossati, Salas analizó los movimientos de la ‘U’ y cómo respondió Alianza Lima en el segundo tiempo. “Uno siempre quiere que el equipo juegue bien, lamentablemente no siempre puede ser así. En el primer tiempo fuimos superiores a Universitario, con un rival con un bloque defensivo muy fuerte. Fuimos superiores, tanto así que el profesor Fossati replanteó en el segundo tiempo, ellos replantearon, luego lo hicimos nosotros”, acotó.

En otro momento del diálogo con los medios de comunicación, Guillermo Salas habló sobre los rumores acerca de su posible salidas de Alianza Lima y las críticas que recibe respecto al juego que muestra su equipo. El estratega sostuvo que no le presta atención a las cosas que llegan desde afuera y que eso no le afecta, pues está concentrado plenamente en dirigir a su plantel.

“La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así, no le presto mucha atención a lo demás, trato semana a semana revertir esta situación. Hemos venido ganando tan seguido que al hincha le duele los resultados, a nosotros no nos gusta perder, empatamos con Cristal y la ‘U’, pero seguimos en la pelea. Hay muchos equipos peleando, tenemos ese pequeño colchón del Apertura y debemos recuperarlo. No me toca mucho a mi el tema de las críticas, seguimos enfocados con el comando técnico para lograr el Clausura y luego el objetivo final”, apuntó.

Finalmente, fue enfático en señalar que todos en el cuadro ‘blanquiazul’ están fuertes y seguirán luchando por conseguir el objetivo que se trazaron a inicios de año: el tricampeonato. “Desde el primer partido de práctica que tuvimos en la pretemporada ya querían que salga del club y aquí estamos. Ganamos el Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo, seguimos fuertes como comando técnico y estoy seguro que a fin de año vamos a celebrar”, puntualizó.

Alianza Lima y Universitario tuvieron un clásico muy disputado. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este empate ante Universitario, Alianza Lima volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a la Universidad César Vallejo por la sexta fecha del Torneo Clausura 2023. Este compromiso está programado para el sábado 29 de julio desde las 8:30 p.m., se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 MAX.

Debido a que en los últimos partidos han cedido puntos importantes, los victorianos están obligados a ganar en territorio trujillano y así volver a Lima con un mejor panorama para lo que se les viene en el campeonato. Recordemos que en el más reciente duelo entre estos dos equipos, jugado el pasado 11 de mayo por el Torneo Apertura 2023, los de Salas se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Aldair Rodríguez y Bryan Reyna.





