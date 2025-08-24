El clásico del fútbol peruano ya empezó a jugarse fuera del campo. A pocas horas del choque entre Universitario y Alianza Lima, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, las redes sociales se han convertido en un escenario más de disputa. Fue el cuadro blanquiazul el que encendió la previa con una publicación desafiante que no pasó desapercibida para los hinchas. El mensaje, acompañado de imágenes alusivas al club, llegó como una clara demostración de confianza de cara al duelo que se disputará en el Estadio Monumental, donde se espera un marco crema con más de 80 mil espectadores alentando al equipo de Jorge Fossati.

El post de Alianza Lima rápidamente se viralizó. “En cualquier cancha, en cualquier lugar. La bandera blanquiazul, siempre flamea más alto”, fue la frase elegida por la institución íntima. Un mensaje directo que buscó dejar en claro que, sin importar el estadio o las circunstancias, el club confía en imponerse y dar un golpe de autoridad en territorio rival.

El mensaje fue complementado con el tradicional grito de batalla: “Arriba toda la vida”. En cuestión de minutos, los hinchas aliancistas compartieron la publicación en masa, mientras que del otro lado, los cremas podrían interpretar el gesto como una provocación.

El mensaje de Alianza Lima previo al clásico del fútbo peruano | Foto: X Alianza Lima

¿Cómo llegan ambas escuadras al Clásico?

En lo deportivo, Alianza Lima llega con la moral en alto. El equipo de Nestor Gorosito viene de vencer a ADT por 3-1 en Matute por el Torneo Clausura, y en paralelo consiguió un triunfo de oro en la Copa Sudamericana tras derrotar 2-1 a Universidad Católica en Quito. Ese resultado le permitió avanzar a los cuartos de final del torneo internacional, lo que ha fortalecido la confianza del plantel.

Universitario, por su parte, buscará hacer respetar su localía y cortar el envión de su clásico rival. El Monumental promete estar repleto con hinchas merengues, en lo que será un ambiente de máxima presión para los blanquiazules. La rivalidad histórica y la lucha por los primeros lugares de la tabla convierten este partido en un choque decisivo para ambos equipos.

La expectativa es máxima no solo por lo que ocurra en los 90 minutos, sino también por la trascendencia emocional que tiene cada clásico. Ganar en el Monumental sería un golpe de efecto para Alianza Lima, que no solo sumaría puntos importantes en el Clausura, sino que también se quedaría con el honor de silenciar a su archirrival en su propia casa.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima?

El compromiso entre Universitario vs. Alianza Lima está programado para este domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 7:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 6:30 p.m.; en México a las 4:30 p.m.; y en España a las 00:30 a.m. del lunes 25.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Lima?

El partido entre Universitario vs. Alianza Lima se disputará en el Estadio Monumental, con la transmisión a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

