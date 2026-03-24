La Selección Peruana ya está en París y en la interna hay mucha ilusión por el arranque de este nuevo proceso con Mano Menezes en el banquillo, con el objetivo principal de poner las primeras piedras pensando en las Eliminatorias para el Mundial 2030. Uno de los llamados a consolidarse en este plantel armado por el brasileño es Alex Valera, uno de los mejores delanteros de la Liga 1.

Sin Paolo Guerrero por un tema de edad, con Gianluca Lapadula volviendo de a pocos en el Spezia de Italia, el panorama es claro para Alex Valera: tendrá la misión de ser la principal carta de gol de la ‘Bicolor’. Ojo, no es que no tendrá competencia: Adrián Ugarriza, quien lleva 10 goles con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona de Israel, también esperará por su chance.

Antes de tomar su vuelo a París, Valera conversó con los medios de comunicación e hizo énfasis en el diálogo que tendrán con Mano Menezes durante estas casi dos semanas de concentración. “Recién lo hemos conocido, no hemos podido conversar mucho con él, pero con el transcurso de las semanas hablaremos más”, afirmó antes los medios de comunicación.

En cuanto a estos amistosos frente a Senegal y Honduras, el delantero de Universitario de Deportes es consciente que serán de mucha ayuda para que el grupo se vaya compenetrando en lo que quiere Menezes. “Se vienen dos partidos importantes y nos ayudarán para lo que viene más adelante”, añadió.

Alex Valera apunta a ser titular en el amistoso frente a Senegal. (Foto: Getty Images)

Valera sabe que, si bien hay convocados que ya tienen experiencia en más de una Eliminatoria, los más chicos serán de mucha ayuda para que tan mencionado recambio generacional se vaya dando de forma paulatina, pero segura. “Hay jóvenes, pero también muchos jugadores con experiencia y capacidad para afrontar lo que viene”, agregó.

Por último, seguro de sí mismo y del rol que le tocará asumir en esta etapa de la Selección Peruana, Valera apuntó a hacerse sentir con goles y a aportar desde donde le toque estar, ya sea dentro del área o fuera de ella. “Trataré siempre de aportar lo que pueda y buscar anotar goles”, aseveró.

Alex Valera registra cinco goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

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