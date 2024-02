Falta pocos días para el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, pero el partido ya empezó a jugarse fuera de las canchas. Luego de que José Luis Carranza llamara “llorones” al club blanquiazul por denunciar a Rodrigo Ureña y Jean Ferrari ante la Comisión Disciplinaria de la FPF -por los sucesos ocurridos contra Atlético Grau-, Waldir Sáenz salió con todo para responderle fuerte al ídolo crema y devolverle el golpe fiel a su estilo. ¿Qué dijo?

En diálogo con ‘Willax Deportes’, Waldir Sáenz no se guardó nada y le puso paños fríos a las declaraciones de José Luis Carranza. “El ‘Puma’ ya no asusta a nadie, porque ya no juega. Los que juegan son otros. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos en comentar sobre los que van a jugar y de lo que van a hacer la fiesta el día sábado”, sostuvo el goleador histórico.

Respecto a la palabra “llorones” que utilizó el exfutbolista merengue, Waldir le dio vuelta al asunto y también llamó así a la ‘U’. “Llorones son ellos que quieren tener de vuelta a (Alex) Valera, no confían en su ‘9′. No confían en (Diego) Dorregaray, que quieren que le suspendan el castigo a Valera. Nosotros no reclamamos por (Ángelo) Campos. Ellos piden por Valera, faltándole el respeto al chico que tienen ahora de ‘9′”, expresó.

Asimismo, respondió a quienes se burlan de Alianza Lima por el apagón que hubo en la final de vuelta de la Liga 1 2023, cuando Universitario salió campeón y no se pudo realizar la ceremonia de premiación. “Son cosas que sucedieron el año pasado. Para ellos fue bueno, dieron la vuelta en nuestro estadio. Ellos no tienen estadio. Entonces, no entiendo, si un día damos la vuelta en el Monumental, cómo decir que dimos la vuelta en su estadio, si no es de ellos”, afirmó.

¿Qué dijo el ‘Puma’ Carranza?

Como se sabe, el ‘Puma’ Carranza salió con la pierna en alto y arremetió contra el club de La Victoria por la denuncia contra los integrantes de la institución merengue. “Que se vayan al TAS. Nosotros jugamos al fútbol. Que sigan llorando, van a llorar siempre porque siempre serán un equipo de segunda. Yo lo veo así porque ellos bajaron en una cancha de fútbol y, para mí, con el respeto que se merecen muchos, hay que jugar fútbol”, sostuvo el exjugador crema a los medios de prensa.

De igual manera, el ‘Puma’ tuvo palabras de elogios para Rodrigo Ureña, quien se perderá el clásico ante Alianza Lima tras ser expulsado en el partido contra Atlético Grau. “(Rodrigo) Ureña es un crack. Para mí, fue el mejor jugador del año. El ‘6′ es el motor de un equipo y nosotros que hemos jugado fútbol lo sabemos. Todos pusieron su granito de arena para alcanzar el título en 2023″, agregó el ídolo merengue.

¿Cuándo se juega el clásico?

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por la fecha 3 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el sábado 10 de febrero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 M

Ojo a un detalle, los de Alejandro Restrepo llegan con la moral al tope, luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en el horno de Sullana. Los merengues, en tanto, también suman seis puntos y esperan mantenerse invictos al término del clásico, tras su victoria por 1-0 sobre Atlético Grau en el Monumental.

Será una nueva edición del clásico del fútbol peruano, la primera de la temporada 2024 y que será clave para ambos equipos, tanto en lo deportivo como en lo emocional en este arranque del Apertura. Recordemos que la última vez que ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ se vieron las caras fue por el duelo de vuelta de la final del campeonato del año pasado, con triunfo por 2-0 a favor del combinado ‘merengue’.

¿Cómo les fueron los clásicos recientes?

A propósito del choque entre Universitario y Alianza Lima, aquí hacemos un recuento de los 10 últimos cotejos que registraron ambas instituciones. De acuerdo a esta cifra, el cuadro estudiantil tiene una cierta ventaja con cinco triunfos, siendo el último de ellos en la final de vuelta que se jugó en el estadio Alejandro Villanueva. Aquel cotejo acabó por 2-0, con goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

Los victorianos, por su parte, suma tres triunfos en este recuento, siendo el último el que obtuvo en febrero del 2023 por 2-1, siendo Pablo Sabbag y Gabriel Costa los llamados a marcar, mientras que el descuento lo anotó Luis Urruti. Ojo, aquella victoria, los íntimos la celebraron en el Monumental. De este recuento, solo dos partidos quedaron empates y ambos se dieron en la temporada 2023.





