En el duelo más atractivo de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima visitará a UTC en Cajamarca. Ambos clubes comparten el primer lugar de la tabla de posiciones, con 10 puntos de 12 posibles y un invicto que defenderán en el estadio Héroes de San Ramón.

Los blanquiazules ya dejaron atrás su eliminación de la Copa Libertadores y concentran toda su atención en la competición local. Pese a no llegar al fútbol y juego que quiere su exigente hinchada, los dirigidos por Pablo Guede ha conseguido resultados positivos en el campeonato. El último de ellos fue en condición de local ante Sport Boys con solitario gol de Renzo Garcés.

Por su parte, UTC es una de las revelaciones en este inicio de temporada. Los cremas de Cajamarca rescataron un empate de su última visita en Tarma ante ADT y llegan con la moral al tope para vencer a unos de los candidatos al título.

Venta de entradas para el partido de la fecha. (Foto: UTC)

La última vez que los blanquiazules visitaron a UTC fue empate sin goles por el Torneo Apertura del 2025. Pese a las insinuaciones de los dirigidos, en ese entonces, por Néstor Gorosito, no pudieron romper la paridad.

Los objetivos pueden ser distintos, pues Alianza Lima tiene la responsabilidad de ganar el título nacional; sin embargo, los cajamarquinos buscan ser protagonistas y mantenerse en la parte alta para tentar también el campeonato o acceder a torneos internacionales en 2027.

El juez Micke Palomino fue designado por la CONAR para dirigir el encuentro que puede definir el primer lugar del torneo.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. UTC?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. UTC?

Este encuentro entre Alianza Lima vs. UTC se disputará este sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes de San Ramón - Cajamarca. El partido está programado para iniciar a las 1:15 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay).

