Alianza Lima vs. UTC se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV y DSports por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1. El compromiso está programado para este domingo 5 de marzo desde las 3:30 p.m. y se jugará en el estadio Héroes de San Ramón, ubicado en la ciudad de Cajamarca. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias por la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido después de no haber podido jugar la semana pasada, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) suspendió su encuentro ante la Universidad César Vallejo. El máximo ente rector del fútbol peruano consideró que no habían las garantías suficientes para su transmisión, ya que el elenco de La Victoria se mantuvo firme en su decisión de no dejar ingresar a ‘1190 Sports’ al estadio Alejandro Villanueva.

Fuera de ello, el plantel dirigido por Guillermo Salas ha trabajado con normalidad y espera seguir por la senda del triunfo tras haber ganado su último partido disputado a Universitario de Deportes. Como se recuerda, los ‘Íntimos’ vencieron a los ‘cremas’ en el estadio Monumental por 1-2 con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa –Luis Urruti descontó para la ‘U’–.

Precisamente en la previa del duelo frente al cuadro cajamarquino, Santiago García conversó con los medios de comunicación y dio su perspectiva de lo que se les avecina en el estadio Héroes de San Ramón. “Hemos tenido unos días de descanso y tuvimos entrenamiento táctico y un poco de fútbol, por lo que estamos llegando muy bien”, manifestó el defensor argentino.

Asimismo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de que le afecte la altura de Cajamarca, el central de Alianza Lima aclaró que ya tiene experiencia en dicho contexto ya que lo vivió en la Liga MX cuando jugó en el Toluca. “Mi relación con la altura es muy buena, pues estuve tres años jugando en Toluca y sé más o menos como se siente. Me vino bien el descanso luego de tener una sobrecarga muscular”, puntualizó.

Alianza Lima vs. UTC: horarios del partido

Perú: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Colombia: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Ecuador: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Argentina: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Chile: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Brasil: 5:30 p.m.

UTC, por su parte, llega a este encuentro después de haber perdido frente a Unión Comercio en la fecha pasada. El solitario gol de Óscar Barreto fue suficiente para que el ‘Gavilán del Norte’ se fuera de Tarapoto con las manos vacías. Ahora esperan recuperarse jugando en casa y ante su gente.

Marcelo Grioni, director técnico de los cajamarquinos, ha planificado un trámite bastante complejo para no permitir que Alianza Lima pueda desarrollar su juego con facilidad. Veremos si son capaces de hacerse fuertes en su predio y así amargarle la tarde a los ‘blanquiazules’.

Alianza Lima vs. UTC: ¿dónde se jugará el partido?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.