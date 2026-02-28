A pesar de los cuestionamientos diarios que vive el plantel, Alianza Lima logró salir victorioso en su visita a Cajamarca, un triunfo que vale muchísimo más por las grandes complicaciones que presentó el partido de principio a fin. El equipo dirigido por Pablo Guede, a pesar de no mostrar el mismo nivel que otros partidos, se sobrepuso en el último minuto. Por ello, el técnico argentino se fue bastante satisfecho con el rendimiento general de su plantel, especialmente por la forma en que supieron aprovechar sus pocas oportunidades, manteniéndose firmes en la pelea por el Torneo Apertura.

Jugar en la altura de la sierra siempre representa un reto físico enorme para cualquier equipo de la capital, y si a eso le sumamos un clima inclemente y el mal estado del terreno de juego, la tarea se vuelve el doble de pesada. Guede era muy consciente de que no iba a ser una tarde de fútbol vistoso ni de muchos toques, por lo que preparó a sus jugadores para un duelo de mucho choque donde los pequeños detalles, como una buena ejecución de tiro libre o un córner bien cobrado, terminarían marcando la gran diferencia a su favor.

En la conferencia de prensa posterior a este vital triunfo blanquiazul, el estratega tomó la palabra para felicitar públicamente a sus dirigidos por no bajar los brazos ni desesperarse en ningún momento.

Alianza Lima venció por 1-0 a UTC con gol de Renzo Garcés. (Foto: ITEA Sports)

“Creo que fue un partido muy difícil, con todas las condiciones que había que afrontar”, confesó el entrenador con evidente alivio, reconociendo el tremendo desgaste físico que hicieron sus futbolistas.

Guede valoró muchísimo la herramienta táctica que finalmente les permitió destrabar el empate a cero. “Terminar ganando el partido con un gol de pelota parada es importante... muestra el corazón y el compromiso que tienen estos jugadores”, afirmó emocionado.

El análisis del argentino también apuntó a las fortalezas del equipo rival y las complicaciones propias de jugar en esa sede. “Era un campo muy difícil, un rival muy difícil, afortunadamente pudimos conseguir el triunfo”, agregó con mucha calma.

Además, destacó que el grupo supo sobreponerse a varios factores externos que jugaban totalmente en su contra. “Hoy hubo muchas circunstancias como el campo, la altura, el calor, el rival y afortunadamente pudimos ganar”, explicó sobre el duro trámite del duelo.

Finalmente, celebró otro punto clave de su gestión: la solidez defensiva que vienen mostrando. “Ganamos otra vez con pelota parada, otra vez con el arco en cero y eso nos lleva a seguir trabajando... resalto el corazón con el que jugaron”, concluyó el DT.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria 1-0 frente a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes de 8 marzo a las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

