La expulsión de Carlos Zambrano en el duelo entre Alianza Lima y UTC quedó marcada como una de las jugadas más polémicas del fin de semana, no solo por la decisión del árbitro Julio Quiroz, sino también por la interpretación que generó entre hinchas, jugadores y especialistas. En un partido clave para los íntimos rumbo a los playoffs, el defensa recibió la segunda amarilla por un supuesto choque con el juez, acción que desató reclamos y abrió un debate que aún continúa. Ante ello, el exárbitro FIFA Winston Reátegui decidió revisar la jugada en su programa, donde puso sobre la mesa detalles que podrían cambiar la evaluación final del caso.

Durante el debate, Reátegui empezó cuestionando el recorrido del árbitro dentro del área, señalando que su desplazamiento generó un contexto innecesario. “El árbitro no necesariamente tiene que ir al punto del penal para señalar el mismo… ¿para qué va a la Boca de Lobo?”, expresó, apuntando que ese desplazamiento expuso la jugada a una situación de fricción con Zambrano.

A partir de ese momento, el análisis se centró en la conducta de Quiroz y en si realmente existió intención por parte del defensa aliancista. José Carvallo, parte del panel, agregó que la escena deja dudas sobre el accionar del juez: “Si ves la repetición bien, hay como una intención del árbitro de ir a chocarlo. Zambrano da un paso adelante porque sí, te mueves un poco”, comentó, sugiriendo que la interacción pudo haber sido provocada.

Alianza Lima buscará revertir expulsión de Carlos Zambrano. (Foto: Antonio Melgarejo / GEC)

¿Hubo exceso de autoridad del árbitro?

Otro de los momentos más comentados vino con la intervención de Erick Delgado, quien cuestionó la tendencia reciente en algunos árbitros. “Hay una corriente por tratar de imponer respeto a la mala… antes no se veían estas tonterías”, sostuvo, señalando que el comportamiento de Quiroz no se ajustaría al estilo que se esperaba en este tipo de situaciones.

Reátegui también fue crítico al revisar el rol del VAR y la decisión final del árbitro. Para él, la invitación a revisar la acción no habría sido necesaria si Quiroz consideraba que el penal era claro. “El VAR lo invita… si para el VAR fuese penal, no lo llama. Ahí viene el error para mí”, comentó, poniendo en duda la consistencia del procedimiento que se siguió en la cancha.

El debate continuó alrededor de la sanción a Zambrano y si la tarjeta amarilla debía convertirse en expulsión tras la revisión. Ante la pregunta de los panelistas, Reátegui fue claro: “Él entendió que Zambrano lo ha chocado… entendió mal. Zambrano tiene ganado un espacio físico y no se le ve ningún gesto”, afirmó, indicando que la interpretación del árbitro habría sido errónea desde el inicio.

Carvallo reforzó esa idea señalando directamente la responsabilidad del juez. “El árbitro va directamente a chocarlo… lo han perjudicado a Zambrano”, dijo, asegurando que la acción no justificaba una tarjeta que termine sacando al defensa del campo en un partido determinante.

Conforme avanzaron los minutos, las críticas aumentaron y el análisis cerró con un comentario fuerte del panelista Ricardo Montoya, quien cuestionó la capacidad del juez para dirigir. “No hay capacidad entonces para dirigir la división”, afirmó, reflejando el malestar generado por la jugada y la decisión final adoptada en el partido.

Mientras tanto, Alianza Lima ya presentó un reclamo formal ante la Comisión Disciplinaria solicitando que la expulsión sea anulada. El club argumenta que la acción no constituye un acto de agresión y que la interpretación de Quiroz perjudicó directamente al equipo. De resolverse a favor, Zambrano podría quedar habilitado para el duelo ante Sporting Cristal por los playoffs.

