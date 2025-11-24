En la fecha final del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima venció por 3-0 a UTC y se quedó con el tercer lugar de la tabla acumulada. Sin embargo, este partido se vio empañado por una acción que quedó en polémica, generando también cierto desconcierto en tienda blanquiazul: Carlos Zambrano fue expulsado por el árbitro Julio Quiroz. Luego de una falta en el área, el ‘Kaiser’ realizó un movimiento que no fue interpretado de la mejor manera por el juez, recibiendo la doble amarilla. Un día después, desde la institución alzaron la voz y buscaran revertir esta situación, teniendo en cuenta lo que resta de la temporada.

Cuando corrían los 45′+2′ del partido, una acción en el área (entre Jarlin Quintero y Gianfranco Chávez) fue cobrada como penal por el árbitro Julio Quiroz. El juez corrió hacia el punto de penal para señalarlo y, en ese momento, se cruzó con Carlos Zambrano, interpretando que el defensa le interrumpió el camino.

Acto seguido, el ‘Kaiser’ recibió su segunda tarjeta amarilla del partido y fue expulsado, situación que causó conmoción en tienda blanquiazul. De inmediato, comenzaron los reclamos y la revisión del VAR también por un penal que dejó muchas dudas. Si bien no influyó en el resultado, la reacción del equipo fue de impotencia.

Por lo pronto, desde Alianza Lima buscarán revertir este hecho, por lo que enviaron una solicitud a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), requiriendo los audios del VAR y también pidiendo que el defensa solo registre una amarilla en el partido disputado.

De proceder este reclamo, Zambrano quedaría apto para el partido del play-off de semifinales de ida por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores, choque que se desarrollará el próximo 2 de diciembre ante Sporting Cristal en el estadio Nacional. La presencia del jugador en la zaga central podría marcar una diferencia.

Carlos también ha dejado clara su postura mediante un escrito en redes sociales: “Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir”.

Además, agregó: “La expulsión no tiene sustento alguno y la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada. Duele sentir que no se nos mide con el mismo criterio”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo martes 2 de diciembre cuando enfrente a Sporting Cristal en el estadio Nacional. Este duelo marcará el inicio de una llave de ida y vuelta por llegar a la final del play-off para obtener el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. El ganador de la serie se mide ante Cusco FC.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.