Cusco FC consiguió el acceso directo a la final del play-off por el cupo de Perú 2 a la Copa Libertadores 2026. Los dorados ganaron 2-1 a Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura y obtuvieron este beneficio de solo jugar dos partidos, quedando también en el segundo lugar de la tabla acumulada. Ahora, están a la espera de saber si se medirán ante Alianza Lima o Sporting Cristal. Desde la plantilla, hay un jugador que apunta a ser clave para este último tramo: Facundo Callejo. El goleador de la Liga 1 contó sus impresiones de lo que se viene y también aclaró el panorama sobre su futuro en la institución cuzqueña.

“Hicimos un Apertura y un Clausura de la mejor manera. No es fácil hacer todos los años la cantidad de puntos que hemos logrado. Ahora esperaremos cuál será el rival que nos tocará. Los dos son equipos grandes, son de la capital. Al que nos toque, hay que enfrentarlo igual”, manifestó Callejo a Entrebolas.

En esa misma línea, el delantero resaltó la entrega del equipo a lo largo de la temporada, situación que fue determinante para quedar con el segundo lugar de la tabla acumulada. Además, vencieron como locales a Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal entre Apertura y Clausura.

“Nunca traicionamos nuestra identidad ni nuestra idea de juego. Jugamos de igual a igual en cualquier cancha y ahí está la clave de la cantidad de puntos”, agregó el delantero argentino que llegó al Perú en la presente temporada y se convirtió en el goleador de la Liga 1 con 24 anotaciones.

Facundo Callejo. (Foto: Liga 1)

En relación a una posible salida, negó cualquier tipo de conversación con alguna institución: “Conmigo no habló nadie. Son más rumores que otra cosa. Estoy tranquilo, con ganas de preparar el próximo partido. Tengo contrato hasta el 2027, así que estamos bien”.

Por último, dejó claro el objetivo de la institución en este periodo: “La idea es llegar a la fase de grupos de la Libertadores. Al club, como Cusco FC, no le tocó estar en fase de grupos con este nombre, así que buscaremos ese objetivo que creo que merecemos. Nunca me tocó estar en un torneo donde no tiene mucho sentido la tabla acumulada”.

Cabe resaltar que Cusco FC ya comenzó a planificar la temporada 2026, a la espera de definir su suerte en los play-offs. Por lo pronto, ya aseguró las contrataciones del defensa Gu-Rum Choi, procedente de ADT, y el volante argentino Gabriel Carabajal, de último paso por Quilmes.

Además, Miguel Rondelli renovó su vínculo hasta el año 2027 como manija de este proyecto. Diego Soto (Atlético Grau) y José Manzaneda (Los Chankas) firmarían en los próximos días, a la espera también de su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

TE PUEDE INTERESAR