El arbitraje de Jonathan Zamora fue uno de los puntos más cuestionables del último partido entre Alianza Lima y Cienciano, donde el conjunto cusqueño se hizo fuerte en casa y se impuso por 2-1. En medio de las críticas hacia la labor del juez principal, hubo una acción en particular que encendió la polémica en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega: el segundo gol de los dirigidos por Carlos Desio.

La jugada comenzó con una falda sobre Beto da Silva, lo que provocó un tiro libre a favor del ‘Papá’. Alejandro Hohberg, autor del primer gol, se paró frente a la pelota y aprovechó una desatención de la zaga aliancista para sacar rápido, permitiéndole asistir a Jimmy Valoyes para el 2-0 a los 15′. Sin embargo, instantáneamente después comenzaron los reclamos por parte de Alianza Lima.

Los íntimos aseguraban que Jonathan Zamora no había pitado antes de la ejecución de Hohberg, por lo que no estaban avisados de la reanudación del encuentro. Así pues, desde ese momento comenzó un intercambio de opiniones en el terreno de juego, retrasando el partido cuando el árbitro ya había contabilizado el gol de Valoyes.

Alianza Lima cayó por 2-1 a manos de Cienciano en Cusco. (Foto: Cienciano)

Para aclarar el panorama, Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), analizó lo sucedido y explicó por qué el gol de Valoyes estuvo bien cobrado y no hubo, al menos en este caso, un mal accionar por parte de Zamora. Aunque en la transmisión no se aprecia con claridad, los jugadores de Cienciano argumentaron que el árbitro había hecho la señal de reanudación.

“Fue tiro libre directo a favor del cuadro cusqueño y Alejandro Hohberg lanzó un centro para que el colombiano de cabeza anote. De manera instantánea los jugadores fueron a reclamarle a Jhonatan Zamora, objetando que no sonó el pitazo del árbitro para reanudar la acción”, inició exjuez FIFA en su explicación.

“En una reanudación no se puede favorecer al infractor. El juego se reanuda por señal del árbitro enseñando el silbato con la mano levantada, por gesto, viva voz y también si el balón está detenido en el lugar donde sucedió la falta. En este caso no hubo barrera y se cumplió lo establecido en una reanudación, en consecuencia el gol es válido”, agregó.

Winston Reátegui llegó a ser presidente de la CONAR. (Foto: CONAR)

Por último, Reátegui argumentó que, durante el momento en donde se aprecia que los futbolistas de Alianza Lima no querían reanudar el juego por reclamarle a Zamora, el mismo árbitro debió comunicárselo al capitán blanquiazul, en este caso Carlos Zambrano, para que sepan que si eso continuaba, podría considerarse “rebelión colectiva”. Finalmente esto no sucedió y el juego continuó.

“Los jugadores reclamaron e incluso no querían reanudar el juego, en este caso el árbitro deberá informar al capitán para reanudar y si pese a ello los jugadores se rehúsan, se podría considerar como rebelión colectiva por no aceptar la decisión del árbitro. De ser así, tendría que retirarse del campo con su equipo arbitral e informar para que la Comisión de Justicia resuelva”, sostuvo el ahora panelista de L1 MAX.

Por otro lado, Paolo Guerrero fue uno de los protagonistas consultados sobre el trabajo de Jonathan Zamora. Luego del pitazo final, el delantero aliancista prefirió hacer un mea culpa por los errores que cometieron en el primer tiempo y no se enfocó en las decisiones arbitrales. Recordemos que para este partido se dio un cambio de último momento, ya que Kevin Ortega, quien fue designado por la CONAR, tuvo que viajar a Chile para el Mundial Sub-20.

Jimmy Valoyes marcó el 2-0 parcial de Cienciano sobre Alianza Lima. (Foto: Cienciano)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

