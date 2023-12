“Hay una gestión avanzada para que Alianza Lima pueda contar con él, y nosotros desde la secretaria técnica de Racing lo miramos con muy buenos ojos porque esta experiencia le sumará mucho en el desarrollo de su carrera y es que estará cerca de la selección nacional. A nosotros nos parece positivo. Luego, ya hay una parte contractual que trata sobre una opción de compra y de valores, sobre el cual ya se encarga directamente la directiva. Entonces, sobre esa parte no puedo ponerte en manifiesto, pero desde el lado deportivo es una opción buena para el jugador”, declaró Carlos Arano en exclusiva para diario Depor.

Carlos Arano fue jugador profesional y tuvo una carrera importante. Hizo su debut en Racing el año 1999 y su retirada fue el año 2016 jugando en Barracas Central. Pero tuvo la posibilidad de jugar en Siena, Perugia, Quilmes, Estudiantes de La Plata, Huracán, Aris Salónica y River Plate. En 2021 fue director técnico interino de Racing y ahora es su secretario técnico.

“Catriel entrena hace más de una temporada con el plantel profesional, ha tenido intermitencias porque jugó el Sudamericano Sub 20, y cuando uno es joven uno a veces pierde un poco la consideración del entrenador y no logró los minutos que quería, pero está bien considerado, lo que pasa como todo club grande, la exigencia es más alta, la calidad de los jugadores igual, la competencia es fuerte, entonces, a veces a los jóvenes se les hace un poco difícil encontrar su lugar, pero está considerado y estuvo en varias convocatorias, por ejemplo, Fernando Gago le tuvo en varios partidos, así que nada, estamos esperando lo que pueda suceder con él”, sostuvo Arano.

Racing recién perdió contra Rosario Central a través de la tanda de los penales y no logró avanzar a la etapa semifinal de la Copa Liga Profesional. Tras ello, el primer equipo y la reserva deberían salir de vacaciones y Catriel Cabellos durante este tiempo seguramente definirá su cesión a préstamo al club Alianza Lima. Lo cierto es que hasta la fecha el tema no está cerrado y Carlos Arano lo puntualiza. “Todavía no está cerrado, seguro a la brevedad se cerrará, sobre todo para que Catriel pueda definir la próxima temporada, él y junto a su familia, y reitero, desde lo deportivo nos parece que es importante que pueda ir a Perú a jugar”, finalizó Carlos Arano.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTETESAR