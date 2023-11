En la Federación Peruana de Fútbol (FPF) están trabajando en la desvinculación de Juan Reynoso de la dirección técnica de la Selección Peruana, tras los malos resultados obtenidos en el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2016. Este jueves, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, dio detalles de la situación del ‘Ajedrecista’ y reveló que en los próximos días debería resolverse su contrato. Asimismo, se pronunció sobre los rumores que sitúan a Ricardo Gareca, extécnico de la ‘Bicolor’, como el reemplazante del estratega peruano.

“Se está viendo el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia”, dijo a los medios a su salida de la Videna. “Conversé con él la semana pasada, lógicamente está incómodo y es feo para ambos conversar ese tema pero acá ponemos a la selección por encima de todo y después de eso no he vuelto a hablar con él; su abogado está viendo el tema”, agregó

Luego, el ‘Ciego’ señaló que las negociaciones están llegando a un buen puerto y que no debería demorar mucho en resolver el caso del entrenador. “Esta semana se tendría que resolver, creo que no le conviene a la Federación ni a Juan que se siga alargando, esperemos resolver lo más pronto posible”, adelantó. También se refirió al DT que tendrá que continuar el proceso mundialista post Reynoso.

En primer lugar, se refirió a la posibilidad de que el ‘Tigre’ regrese a la bicolor. “En este momento, no, lógicamente. No hay nada”, dijo al respecto. “Ya se empezaría a ver eso pero tenemos tiempo, no podemos caer en el juego de todos estos nombres que se dan mañana, tarde y noche. Hay tiempo, vamos a tomarnos las cosas con calma. Mientras Reynoso no resuelva su contrato, sigue siendo el técnico”, añadió.

Finalmente, Juan Carlos sostuvo que se tomarán el tiempo que corresponde para tomar la mejor decisión. El plazo es hasta marzo, donde recién volverán a jugarse partidos de selecciones nacionales. “Nosotros no tenemos ningún apuro porque no hay fecha FIFA hasta marzo. Con calma, eso no significa que vamos a dejar que pase de marzo”, concluyó.





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego la derrota ante Bolivia (2-0) y el empate con Venezuela (1-1) por la fecha doble de noviembre en las Eliminatorias 2026, la Selección Peruana volverá a jugar en la fecha FIFA de marzo, en unos amistosos de preparación con miras a la Copa América 2024, que se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. Tras dicho certamen continental, la ‘Blanquirroja’ retomará el proceso clasificatorio cuando le toque recibir a Colombia y visitar a Ecuador en septiembre, con fechas y horarios aún por confirmar.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO