Alianza Lima continúa moviendo el tablero en el mercado 2026, en un proceso en el que definir refuerzos extranjeros se ha vuelto clave para encarar una temporada sin margen de error. El cuadro íntimo, que busca volver a pelear el título nacional y hacer una campaña más sólida en la Copa Libertadores, monitorea alternativas para cubrir posiciones sensibles. En ese camino, surgió un nombre que no solo interesa en Matute, sino que también ha generado atención en Chile, lo que podría abrir una disputa internacional por sus servicios de cara a las próximas semanas.

El jugador en cuestión es Javier Méndez, defensor uruguayo de 31 años que viene de completar una temporada intensa con Peñarol y que podría quedar disponible para negociar su futuro. Desde Uruguay se comenta que el central habría cumplido un ciclo, motivo por el cual fue declarado transferible en este mercado, situación que despertó el interés inmediato de clubes de la región.

En La Victoria lo consideran una opción, sobre todo porque aporta una característica difícil de encontrar en el mercado: puede desempeñarse tanto como zaguero central como volante de contención. Esa versatilidad encaja en lo que busca el comando técnico para equilibrar la plantilla y cubrir distintos roles tácticos dentro del esquema 2026.

Javier Méndez, jugador de Peñarol | Foto: AFP

Sin embargo, no es el único club detrás del uruguayo. Colo Colo, que también atraviesa un proceso de reestructuración, lo tiene en agenda para reforzar su línea defensiva, lo que podría convertir esta negociación en una competencia directa entre dos instituciones con necesidades similares y urgencia por incorporar experiencia.

En el caso de Alianza Lima, Méndez aparece como alternativa al chileno Nicolás Díaz, quien continúa siendo la prioridad, aunque su llegada no está cerrada debido a detalles con Xolos de Tijuana. Bajo ese escenario, la dirigencia blanquiazul mantiene activa la opción del uruguayo como plan inmediato si la operación principal se complica.

A nivel de características, Méndez destaca por su fortaleza en el juego aéreo, agresividad para anticipar y solvencia para cortar transiciones. Su trayectoria lo respalda: ha pasado por clubes de Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia, acumulando una experiencia internacional que podría ser clave para partidos exigentes en la Libertadores.

Durante la temporada 2025, el defensor disputó 42 partidos, marcó dos goles y sumó más de 1.500 minutos con el cuadro aurinegro, números que reflejan su continuidad en un equipo con alta competencia interna. Además, mantiene contrato vigente hasta 2026, aunque no se descarta que quede libre si Peñarol decide facilitar su salida.

Su recorrido incluye etapas en Racing Montevideo, Unión de Santa Fe, Danubio, Independiente Medellín y América Mineiro, además de su último periodo en Peñarol. Este historial no solo muestra su capacidad para adaptarse a distintos torneos, sino también su evolución como jugador polivalente y tácticamente flexible.

En cuanto a su valorización actual en el mercado, Méndez está tasado en 450 mil euros, aunque llegó a alcanzar los 600 mil en 2024. Para los íntimos, significa una inversión moderada dentro de un perfil que se ajusta a las urgencias del plantel, especialmente después de un año en el que la zona central dejó varias dudas.

Con un mercado que recién empieza a acelerarse, las próximas semanas serán decisivas para conocer el rumbo del defensor. Por ahora, Alianza Lima y Colo Colo siguen expectantes mientras el jugador define si continuará en Uruguay o si asumirá un nuevo desafío fuera de su país.

