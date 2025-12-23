Universitario de Deportes inició oficialmente su etapa 2026 con Javier Rabanal al mando, pero el ruido no solo pasa por el cambio de técnico, sino por lo que todos los hinchas esperan para esta temporada: los refuerzos. El cuadro crema sabe que tiene por delante un doble reto, pelear el tetracampeonato en la Liga 1 y competir con mayor peso en la Copa Libertadores, por lo que desde la administración aseguran que las sorpresas llegarán pronto. En medio de especulaciones, nombres filtrados y rumores típicos de fin de año, Franco Velazco decidió romper el silencio y adelantar qué tipo de futbolistas están buscando, sin caer en detalles que puedan generar falsas expectativas.

Según explicó, el club trabaja en silencio desde hace semanas, evaluando perfiles que encajen en lo que busca el comando técnico. Velazco recalcó que no se trata de traer jugadores por cumplir, sino de reforzar puntos específicos del equipo con futbolistas que lleguen a marcar diferencia desde el primer día.

A la par, señaló que el plan para fortalecer el plantel no está pensado únicamente para el torneo local. El objetivo principal es elevar el nivel competitivo internacional, especialmente después de las participaciones recientes, donde la ‘U’ sintió la necesidad de sumar jerarquía en momentos clave.

Durante su entrevista con Resistencia Crema, Velazco dejó una frase que ilusionó a gran parte de la hinchada. “Vamos a reforzar el plantel con jugadores muy buenos, de nivel. Les aseguro que habrá sorpresas con futbolistas muy destacados”, señaló, sin confirmar posiciones específicas al detalle.

Franco Velazco. (Foto: Universitario)

Refuerzos, cupos extranjeros y el trabajo en silencio

El administrador crema sostuvo que las líneas que tendrán mayor atención serán defensa, mediocampo y delantera. Aunque evitó decir nombres propios, sí dejó entrever que varios objetivos ya están avanzados, especialmente pensando en que la pretemporada inicia el 5 de enero y Rabanal requiere trabajar desde cero con el plantel.

Además, aclaró que la planificación no se mide por lo que ocurra en enero, sino por lo que Universitario logre en diciembre del 2026. Esto significa que los fichajes están siendo analizados como parte de un proyecto a largo plazo y no como simples incorporaciones de emergencia.

A la par, Velazco se refirió a la situación de algunos jugadores cuyos nombres aparecieron en rumores de salida o conflicto. Confirmó que casos como el de Romero ya están resueltos y que todos los citados deberán presentarse sin excepción al arranque de los trabajos.

Otro punto que tocó fue el de los cupos de extranjeros. Afirmó que se maneja información en reserva porque aún hay operaciones en curso, pero sí reconoció que la intención es aprovechar cada espacio disponible para jerarquizar el plantel sin sobrepoblar posiciones.

El dirigente también aprovechó para responder a preguntas sobre supuestas diferencias internas. “Tenemos un trabajo muy meticuloso y de perfil bajo. Eso incomoda a algunos y por eso inventan historias”, dijo al ser consultado por su relación con Álvaro Barco, descartando cualquier quiebre.

Finalmente, Velazco reiteró que el club no se distraerá con rumores ni versiones sin sustento. Aseguró que el hincha podrá evaluar con claridad el proceso una vez se conozcan los refuerzos y el equipo empiece a competir. “Que la gente esté tranquila. Vamos a competir al más alto nivel”, remarcó.

