Alianza Universidad: ¿Quién será el entrenador de los huanuqueños en Primera División? 

Ser un equipo 'ascensorista', esos que suben y bajan, no está en sus planes. Y apenas un día después de lograr el ascenso a Primera División, Alianza Universidad empezó a trabajar en lo que será su vuelta a la máxima categoría. El primer paso ya está dado: los huanuqueños conocen a su entrenador para el 2019.

En lo que fue un premio al esfuerzo y la renovación de la apuesta por un proyecto que ya lleva varios años, la directiva de Alianza Universidad decidió renovar a Ronny Revollar para que sea el DT en la próxima temporada.

Una decisión que se confirmó después de ascender, pero que según el estratega, se tomó antes de iniciar el cuadrangular final de la Copa Perú, también llamado 'Finalísima'.

Ronny Revollar seguirá siendo el DT (Página 3)

"Antes que empiece la finalísima de la Copa Perú, me dijeron que no importa lo que pasaba que me renovarían hasta el próximo año. Ellos siguen creyendo en el proyecto y en el trabajo. Renové con Alianza Universidad por todo 2019", dijo Revollar en Radio Ovación.

El DT del equipo que no perdió ni ante Carlos A. Mannucci ni ante Cienciano (los favoritos), ahora deberá empezar a trabajar duro porque el reto que se viene será a ún más complicado. Huánuco regresa al fútbol profesional. El último equipo que había jugado en Primera fue León de Huánuco (2015)