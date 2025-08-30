Alianza Universidad vs. Los Chankas se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Este duelo está pactado para el sábado 30 de agosto desde las 3:00 p.m. (horario en Perú). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.
