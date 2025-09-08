La Selección Peruana se despedirá de las Eliminatorias 2026 este martes ante Paraguay, en el cierre del proceso clasificatorio en Lima. Óscar Ibáñez, luego de dicho enfrentamiento, culminará su labor al mando de la Bicolor y luego su futuro estará en manos de la FPF. Si bien el deseo es que continúe en los amistosos de la fecha FIFA de octubre y de noviembre, se pudo conocer que el deseo del plantel es que siga en el cargo para el próximo proceso eliminatorio de cara al Mundial del 2030.

Según información de RPP, “luego de la goleada ante Uruguay, Renato Tapia se le acercó al presidente de la Federación, Agustín Lozano, y le pidió que Óscar Ibáñez siga no solo hasta noviembre, sino hasta el próximo proceso”. El volante del Al Wasl de Emiratos habló en su condición de uno de los capitanes de la Selección Peruana.

Obviamente, luego del partido ante Paraguay se comenzará a definir el futuro de Ibáñez, y también los jugadores convocados por el DT se despedirán del exarquero con la esperanza de volver a verlo en los amistosos de fin de año. Eso sí, es probable que dicha convocatoria sea, en su mayoría, con jugadores jóvenes.

Perú cayó 3-0 ante Uruguay y quedó eliminado. (Foto: AFP)

Si bien Jean Ferrari, Director General de la FPF, adelantó que no podía tomar alguna decisión con respecto al futuro de Óscar Ibáñez hasta que terminen las Eliminatorias, es muy probable que el DT dirija en la fecha FIFA de octubre (de visita ante Chile en Concepción) y de noviembre (nuevamente ante Chile y luego ante Rusia).

Yoshimar Yotún, tras el partido ante Uruguay, también dio su opinión sobre la labor de Óscar Ibáñez. “Hay que seguir trabajando, hay muchas cosas positivas para lo que viene, creo que el ‘profe’ Ibáñez ha hecho un gran trabajo. Ha convocado chicos bastante nuevos que van a tener la oportunidad de quedarse mucho tiempo aquí en la selección y hay que seguir trabajando, nada más”, declaró.

Se espera el pronunciamiento oficial de parte de la directiva de la FPF, encabezada por Jean Ferrari, sobre el futuro del puesto de entrenador de la Selección Peruana. Si bien el deseo de los futbolistas es la continuidad de Ibáñez, la última palabra la tendrán en la Videna y todavía queda tiempo de cara a la próxima competencia oficial.

Óscar Ibáñez debutó al mando de la Selección Peruana con victoria por 3-1 ante Bolivia en Lima. (Foto: FPF)

