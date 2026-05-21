Se disputaban los minutos finales en el Estadio Gran Parque Central y a Universitario de Deportes se le presentó la jugada más clara de partido ante Nacional de Uruguay: Sekou Gassama tomó la mejor decisión posible dentro del área, habilitó a Martín Pérez Guedes para dejarlo solo frente al arco, pero la jugada no terminó en gol. El volante crema le pegó mordido a la pelota y esta ni siquiera tuvo la fuerza suficiente como para exigir o inquietar al portero Luis Mejía, facilitando el despeje de la zaga local.

Los hinchas que fueron a Montevideo y los que se quedaron en el Perú frente a sus televisores, no lo podían creer. Era el minuto 90′+4 y se les estaba escapando una victoria clave que les hubiera permitido tener más opciones en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, sobre todo para pelear un cupo a los play-offs de la Copa Sudamericana, ya que para pasar a octavos de la Copa Libertadores están obligados a ganarle a Deportes Tolima.

Ya en frío y sin las pulsaciones del momento, Martín Pérez Guedes declaró para las cámaras de L1 MAX y analizó lo sucedido ante el ‘Bolso’, dándole vital importancia al esfuerzo de sus compañeros por el desgate físico que tuvieron a lo largo del partido. Asimismo, afirmó que dieron una buena imagen en contexto bastante complicado.

“Me siento bien, hicimos un partido notable, estoy acostumbrado a que se miren los errores y no lo bueno que hicimos. El equipo hizo un esfuerzo enorme. Dimos una buena imagen en un partido complicado, con un rival complicado. Tuvimos para ganarlo, pero creo que en general hicimos un gran partido”, comentó.

Martín Pérez Guedes falló una jugada clara que pudo haberle dado el triunfo a Universitario sobre Nacional. (Video: ESPN)

En referencia en la acción en donde falló el disparo que pudo haber sido el 1-0 de Universitario, el mediocampista se mostró tranquilo y evitó entrar en polémicas. Para él, lo importante siempre será rescatar las cosas positivas que tuvo el equipo y no enfocarse en los errores personales.

“Siempre me quedo con lo bueno, cuando te reconocen por el buen partido que hiciste, me quedo con eso. Siempre se miran los errores. Los futbolistas convivimos con eso, pero nada. Me quedo contento por el esfuerzo que hizo el grupo”, señaló.

En esa misma línea, explicó lo que pasó en la jugada: “A veces por la inercia quieres seguir corriendo. Por ahí no tomé la mejor decisión, por el cansancio, había sido un partido intenso, pero estamos contento por el empate y ahora dependemos de nosotros mismos. Hay que ir paso a paso”.

Finalmente, en cuanto a la adaptación que están teniendo con Héctor Cúper desde su llegada, aseguró que el plantel está tranquilo y conforme con el trabajo que están haciendo, siempre poniendo la autocrítica por delante para mejorar. “Adaptándonos a la idea del ‘profe’. Somos un grupo humilde, trabajador, autocrítico, siempre queremos mejorar”, aseveró.

Martín Pérez Guedes está disputando su cuarta temporada en Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Nacional, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m. y se disputará en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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