El último viernes se llevó a cabo la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en donde, con 56 votos a favor y solo uno en contra, se aprobó la gestión de Agustín Lozano como presidente y dieron el visto bueno para algunas reformas en el manejo de nuestro balompié. Al respecto, Freddy Ames, presidente de Coopsol y miembro del directorio de la FPF, dio detalles de la reunión y aseguró en Radio Exitosa que Cienciano no votó en contra, como lo había asegurado su presidente Sergio Ludeña. Sin embargo, esto fue desmentido por su representante en la reunión.

“Cienciano votó que no aprueba. En la presentación del balance financiero, Cienciano votó no, en la aprobación del informe financiero anual del 2024, votó no, en la aprobación de presupuesto del año 2025 se abstuvo. En el presupuesto había temas que había que revisar y solicitamos a través de una carta a la Federación que nos remita los estados financieros del 2024, el balance y el presupuesto, y no lo hizo, entonces cómo íbamos a analizar un tema tan sensible”, declaró Leonidas Tupayachi, gerente general del ‘Papá‘.

“Quiero desmentir las declaraciones del señor Ames que dijo que Cienciano votó a favor en todo, eso no es cierto y es muy grave. Él sabe que soy el único que levantó la paleta roja. Me apena que un directivo con tanto tiempo en el fútbol peruano, se exprese tan mal de un miembro de la asamblea”, agregó Tupayachi en Radio Ovación.

Eso sí, no quiso encender la polémica sobre por qué los demás votaron a favor. “Ese es un tema a conversar con ellos. Nosotros tomamos la decisión sin el ánimo de obstruir la asamblea, simplemente conocer, es un tema de transparencia. Cómo puedo votar por un documento que no conozco, que no tengo a la mano. Yo no sé si a los demás les llegó la información que nosotros no tuvimos”, apuntó.

Con respecto a los balances presentados explicó: “En los estados financieros del 2024 se registran más de 32 millones por cobrar a 1190 sin claridad sobre su cumplimiento. Se ha provisionado 20 millones en incobrables, sin desagregar cuánto corresponde al sistema de derechos televisivos. La Federación tuvo un flujo operativo negativo de 12 millones, pese a mostrar un superávit contable, lo cual indica una desconexión”.

Eso sí, en Cienciano son conscientes de que esta posición contraria puede traer consecuencias negativas para el equipo en la parte deportiva. Sin embargo, para el gerente general del club esas son cosas que escapan de sus manos.

“Nosotros no tenemos ningún temor a represalias porque somos transparentes, trabajamos en lo que nos compete. Cada uno es responsable ante su institución y ante los hinchas, que son la sangre que es importante para el desarrollo del club”, agregó.

De paso, habló del polémico tema del retraso de los pagos de los encargados de los derechos de TV. “En estos tiempos que nos pagan con 59 días de atraso es muy difícil para los clubes soportar. El aporte de la televisión es casi el 60% de los ingresos en algunos clubes y en algunos quizás más y nos tienen ajustados pero ahí vamos hacia adelante”, finalizó Tupayachi.

Freddy Ames respalda la gestión de Agustín Lozano en la FPF. (Foto: GEC)

La palabra de Agustín Lozano

Luego de que se aprobaran los puntos planteados en la Asamblea de Bases casi por unanimidad, pues no se hicieron presentes los representantes de Melgar, Alianza Lima, Sport Huancayo y la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP), Agustín Lozano habló ante los medios oficiales de la FPF y agradeció el respaldo que recibió.

“Hoy agradezco profundamente el respaldo brindando por los asambleístas. Los directivos conocen cuál es nuestra forma de trabajar y la disposición que tenemos para ayudar al crecimiento de todos por igual. Creo que hay mucha voluntad en la dirigencia peruana para trabajar y mejorar el fútbol peruano”, sostuvo.

Más allá de que Lozano salió beneficiado de esta Asamblea de Bases, lo cierto es que hay clubes que siguen en la vereda opuesta y reclaman un cambio en la gestión del fútbol peruano. Esta controversia se ha ido agravando en los últimos meses a raíz de las deudas pendientes de 1190 Sports, empresa internacional que tiene los derechos televisivos de los torneos de nuestro país. Veremos cómo sigue esta historia en lo que resta del 2025.

TE PUEDE INTERESAR