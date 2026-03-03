La CONAR liberó los audios del VAR, del partido UTC vs. Alianza Lima, revelando un error en el uso de la tecnología. La explicación detalla que “el árbitro le pide información a cabina y el VAR le indica que fue saque de esquina, vulnerando así el protocolo del VAR”. Cabe resaltar que el VAR, de acuerdo al reglamento, solo se usa para corroborar cuatro situaciones decisivas: goles, penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad.

Luego del reclamo presentado por Osías Ramírez, presidente de UTC, a través de un comunicado dirigido a la CONAR, exigiendo además que se presenten los audios lo antes posible, la Comisión Nacional de Árbitros publicó el video con los audios del VAR de la polémica jugada que acabó en el gol de Renzo Garcés, que le dio la victoria a Alianza Lima frente a UTC en el Héroes de San Ramón.

En la narración del video, se revela una primera falta grave. “Al minuto 89′, tras generarse una disputa entre dos adversarios, el balón sale del terreno de juego y el árbitro no toma ninguna decisión. El VAR, tras observar la acción, chequea quién juega el balón para ver si fue saque de meta o saque de esquina, sin tener en cuenta que no es parte de su línea de intervención", indica el relato.

Acto seguido, señalan que el árbitro principal Micke Palomino le pide información a cabina y el VAR le indica que fue saque de esquina, vulnerando así el protocolo del VAR. “Cabe mencionar que uno de los principios básicos del video arbitraje es que siempre el árbitro debe tomar una decisión, y que el VAR está para intervenir cuando exista claramente errores en goles, penales, tarjetas rojas directas o confusiones de identidad”, recalcaron en la CONAR.

Imagen del VAR donde se ve que Federico Girotti es el último en tocar el balón. Debió ser saque de meta. (Captura CONAR)

De hecho, en el diálogo en vivo durante el desarrollo de la jugada, se pueden escuchar algunas conversaciones como “Chequea si es tiro de esquina”, cuando la pelota sale de la cancha, y luego que desde la cabina señalan de inmediato “Tiro de esquina, tiro de esquina”, sin cotejar ninguna repetición de la jugada. Luego de ver las imágenes y notar claramente que Federico Girotti es el último jugador en impactar esa pelota y que debió cobrarse saque de meta, uno de los jueces de cabina del VAR dice “Me apuré yo”, confirmando su error.

“Hoy ponemos a disposición del país los audios del VAR del partido UTC vs. Alianza Lima. La transparencia es fundamental en el fútbol. Nuestro reclamo ya fue presentado ante la Comisión Disciplinaria y esperamos una pronta decisión en defensa de la justicia deportiva”, fue el comentario en X (antes Twitter) de Osías Ramírez, presidente del ‘Gavilán’, luego de conocer los audios del VAR.

De hecho, la cabeza del cuadro cajamarquino pide anular el resultado y el partido, señalando que en Bélgica, la Federación ordenó repetir un partido por error técnico del árbitro y el VAR. “Cuando hay aplicación incorrecta del reglamento y el resultado se ve afectado, corresponde revisión excepcional. UTC ha solicitado lo mismo: anulación del resultado y repetición del encuentro. La equidad deportiva no puede ser selectiva”, agregó también en sus redes sociales.

Queda esperar para conocer el desenlace de este compromiso, aunque es poco probable que el reclamo de UTC pueda ser atendido. De todos modos, tras los audios del VAR, queda claro que tanto Micke Palomino, árbitro principal, como los jueces del VAR serán castigados y no programados durante buen tiempo. Esta polémico, al menos, tiene para unos días más.

Osías Ramírez, presidente de UTC, pide anulación y repetición del partido ante Alianza Lima. (Foto: Osías Ramírez)

