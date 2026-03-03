El último fin de semana, durante la previa del partido entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, se habló mucho sobre el reencuentro de Alex Valera y Hernán Barcos, quienes a mediados del año pasado, cuando el argentino todavía pertenecía a Alianza Lima, habían tenido un cruce en la última edición del clásico del fútbol peruano. Como era de esperarse, hubo mucho morbo y especulaciones sobre lo podría pasar cuando se volvieran a ver las caras.

Sin embargo, lejos de armar otra polémica o extender los rumores acerca de la relación entre ambos, lo que se pudo ver tras el pitazo final fue un cordial saludo que disipó cualquier especulación de por medio. Barcos se acercó a Valera y se infundieron en un abrazo de respeto.

En medio de esto, el delantero de FC Cajamarca charló con el programa Desvelados y contó los detalles de cómo fue el reencuentro con Valera, sobre todo por todo lo que se dijo en la previa. El exjugador de Alianza Lima fue claro y zanjó el tema para dejarlo en el pasado.

“Son cosas que quedan ahí. Nosotros como colegas sabemos que es fútbol y ustedes (prensa) funcionan así”, afirmó, dando a entender que la discusión se agrandó más de lo debido por las repercusiones que generó en los medios de comunicación.

En esa misa línea, Hernán Barcos no extendió más el asuntó y aclaró que existe un respeto como con cualquier colega de profesión. “Eso ya se cerró y pasó hace tiempo. Son cosas naturales saludar a un compañero como cualquier otro. La fiesta la arman ustedes”, añadió.

Hernán Barcos fichó por FC Cajamarca tras su salida de Alianza Lima. (Foto: ITEA Sports)

La última vez que Valera y Barcos se habían visto las caras fue el pasado 24 de agosto del 2025 cuando Universitario de Deportes y Alianza Lima igualaron sin goles en el Monumental. Aquel día se habló poco del partido, pues el intercambio de palabras entre ambos futbolistas acaparó la mayoría de portadas: hubo insultos de por medio y toda una sobreexposición de lo que se dijeron tras las declaraciones del ‘Pirata’ en zona mixta.

Como se recuerda, el exfutbolista de Alianza Lima expuso en su momento la discusión que tuvo con su colega de la ‘U’. “Valera es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Después de decirle que no a la selección, ¿me viene a decir algo a mí? ¿Faltar el respeto a mí, yo que defiendo más al país que a él?”, dijo aquel día.

En respuesta, Alex Valera trató de el explicar lo sucedido cuando le tocó conversar con la prensa. “Para mí quedó en la cancha, pero bueno, parece que a la persona no le gustó y salió a declarar a la prensa y nada que ver. Toda las veces que he tenido problemas con jugadores, después del partido nos hemos dado la mano”, precisó en ese entonces. Con lo visto el pasado domingo, todo parece haber quedado atrás y sin rencores de por medio.

Alex Valera registra tres títulos nacionales con Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de perder por 1-0 ante Universitario, FC Cajamarca volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 6 de marzo a las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Campeones del 36.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR