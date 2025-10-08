El fútbol peruano vuelve a encender el debate jurídico y deportivo. Esta vez, el protagonista es Ayacucho FC, que logró un fallo favorable del Poder Judicial que ratifica su permanencia en la Liga 1. Luego de meses de disputa legal, el club de los ‘Zorros’ celebró el veredicto con un contundente mensaje hacia quienes, según sostienen, buscaron desinformar y presionar durante el proceso. En un comunicado difundido en sus redes oficiales, el cuadro ayacuchano aseguró que “no siempre el poder logra torcer la justicia”, destacando la independencia con la que los jueces resolvieron el caso.

El pronunciamiento de Ayacucho FC llegó pocas horas después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró fundada la demanda presentada contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Según el comunicado, este fallo pone fin a un proceso en el que se intentó instalar que el club debía ser sancionado o incluso expulsado del torneo.

“Pese a la dura y millonaria campaña desinformativa que auguraba un inminente descenso de Ayacucho FC, los jueces no se han dejado amilanar ni intimidar y han resuelto estrictamente conforme a derecho”, señaló la institución en su texto, en el que también instó a la FPF a acatar el fallo y dar paso “del abuso al respeto y de la arbitrariedad a la legalidad”.

Además, el club recordó que “las normas deportivas no prohíben de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria”, descartando así cualquier irregularidad en su accionar. Para Ayacucho FC, el fallo judicial confirma que no cometió falta alguna y que no puede ser objeto de sanción por haber hecho valer sus derechos.

En paralelo, el abogado del club, Joseph Campos, se pronunció en el programa Negrini lo sabe de Radio Ovación, donde explicó los alcances de la resolución. “El tema es bastante sencillo, aunque se quiera presentar como algo complejo o incluso compararlo con el caso de Binacional, lo cual es totalmente distinto”, afirmó, dejando en claro que el proceso se basó en decisiones previamente tomadas por la propia FPF.

Campos recordó que, durante el torneo 2022, la Comisión de Licencias estableció que todo club que incumpliera con el pago de planillas perdería puntos. Bajo ese reglamento, Sport Boys fue sancionado con ocho unidades menos, lo que, al recalcular la tabla, permitía a Ayacucho FC mantenerse en Primera. “El Poder Judicial solo ordenó cumplir con lo que ya había resuelto la FPF; no modificó nada, solo exigió que se respete su propia decisión”, puntualizó.

Asimismo, el abogado criticó la desinformación generada en torno al caso. “En los últimos días se ha querido hacer creer que usamos al Poder Judicial para obtener beneficios. Nada más falso. Solo pedimos que se ejecuten las decisiones que la propia Federación ya había tomado”, remarcó, en alusión a la polémica mediática.

Finalmente, Campos hizo un llamado a la reflexión sobre la transparencia en el fútbol peruano. “No se puede hablar de competencia sana si las reglas no se respetan. El fútbol tiene normas, y deben cumplirse para que haya justicia deportiva”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Ayacucho FC?

Luego de perder por 3-0 ante Sporting Cristal, Ayacucho FC volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a ADT, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 12 de octubre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Cuidad de Cumaná.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

