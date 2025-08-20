Un terremoto en la organización de la Liga 1 ha sacudido todo lo que ya se iba construyendo en este Torneo Clausura, tras la exclusión de Deportivo Binacional del campeonato local. Pero, si todos pensaban que esto iba a ser cosa de una sola vez, hay malas noticias que volverían a alterar todo el calendario y también la tabla de posiciones. Pues Ayacucho FC se encuentra en una situación muy similar por la que pasó el ‘Poderoso del Sur’, recordando que ambos recuperaron la categoría por la vía legal.

La situación de los ayacuchanos no es nueva, ya que desde su descenso en 2022 han intentado revertirlo en diversas instancias. Aunque lograron mantenerse de pie gracias a medidas legales, el panorama actual deja entrever que su permanencia en la Liga 1 podría tambalearse en los próximos meses, lo que abriría otro capítulo de inestabilidad en el campeonato peruano.

Ayacucho FC perdió la categoría hace dos temporadas tras terminar en el puesto 17 de la Tabla Acumulada y caer en la revalidación frente a Unión Comercio. No obstante, pocos días después de aquel desenlace presentó un reclamo ante la Federación Peruana de Fútbol, solicitando que se le resten cuatro puntos a Sport Boys por incumplir el artículo 73.2 del Reglamento de Licencias, relacionado al pago de deudas.

Ayacucho FC arremetió contra Boys para poder hacer efectivo su regreso a la Liga 1. (Fotos: Liga 1)

Ese antecedente fue la base de una larga batalla legal que mantiene hasta hoy al equipo ayacuchano en la Liga 1. Sin embargo, la resolución definitiva del caso todavía depende del Tribunal Constitucional, el cual debe emitir un fallo que defina su futuro. Lo particular de este caso es que, a diferencia de Binacional, los ‘Zorros’ participan no únicamente por una medida cautelar.

El periodista Gustavo Peralta explicó el alcance de este proceso y la incertidumbre que se genera alrededor. “Muy a diferencia de Binacional, que compite por una medida cautelar, Ayacucho compite en la Liga 1 por una sentencia y ejecución anticipada. Y esta sentencia tiene vigencia hasta que emita una sentencia definitiva el Tribunal Constitucional, entiendo que mañana habrá una audiencia sobre el tema y en 10 días se dará a conocer el resultado”, señaló.

Según lo informado, el club mantiene la confianza de que la decisión final pueda jugar a su favor, aunque en la interna de la FPF existe una lectura distinta. “En Ayacucho son bastantes positivos de que saldrá a su favor, pero en la FPF tienen otra información y lo más seguro que pase es que Ayacucho corra el mismo riesgo de Binacional, pero no ahora; sino entre septiembre y octubre. Es decir que en estos meses podría ser sacado de la Liga 1”, añadió el comunicador.

La Federación Peruana de Fútbol anunció la salida de Binacional de la Liga1. (Binacional)

La incertidumbre no solo afecta a la institución ayacuchana, sino también a la planificación de los demás clubes que compiten en el Clausura. Se habla de que dicha situación se resolverá con más partidos avanzados, lo que significaría un cambio en la tabla de posiciones bastante significativo.

En ese sentido, Peralta también dejó ver que la situación puede ser más compleja de lo que se percibía al inicio del proceso. “Yo por la tarde pensaba que Ayacucho tenía muchas opciones de quedarse, ahora, con lo que me han contado, diría que no es tan así. Tiene opciones de quedarse, sí, pero tiene muchas más chances de seguir el mismo camino de Binacional. No es el mismo caso legal, pero sí hay un camino que, con esta audiencia, podría terminar con el mismo resultado”, concluyó.

