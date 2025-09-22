Ayacucho FC sufrió el robo de sus pertenencias. (VIDEO: L1 MAX)
Un grupo de jovencitos le quitó pertenencias de utilerías a la gente de Ayacucho FC en el banco de suplentes, en pleno partido ante Alianza Atlético. Se acercó la policía y el cuarto árbitro para verificar este robo en el Campeones del 36. Hay un aproximado de seis jovencitos que han sustraido objetos del lado de la banca de suplentes de Ayacucho FC, según informaron en plena transmisión en L1 MAX.

“Los jugadores de Ayacucho FC están bastante preocupados por los objetos que se encuentran en los camerinos. No saben si quedarse o no tras esta situación”, agregaron a ras de campo en L1 MAX.

