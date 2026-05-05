Cienciano tiene una prueba brava fuera del país. Este martes, el ‘Papá’ visita a Academia Puerto Cabello en Valencia por la fecha 4 del Grupo B de la Copa Sudamericana, con la gran chance de afianzarse en la cima: llega como líder con 7 puntos.

En ese contexto, hay un nombre que empieza a pesar cada vez más: Neri Bandiera. El delantero rosarino de 36 años atraviesa un momento fino, con goles consecutivos —incluido uno ante Atlético Mineiro— y siendo clave también en el triunfo reciente frente a Comerciantes Unidos.

A pocas horas del partido, Bandiera habló en exclusiva con Depor y dejó un mensaje claro: Cienciano no se conforma con liderar, quiere dar el golpe en Venezuela y encaminar su clasificación.

Con tu gol le diste el triunfo a Cienciano ante Atlètico Mineiro, ¿què sensaciones al respecto?

Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que un gol en estos partidos contra estos equipos de Brasil, que tanta repercusión tiene, la verdad que bien y contento por el triunfo, sobre todo que nos permite seguir ahí arriba.

Pero el triunfo le da confianza para ver el grupo de Sudamericana con otra perspectiva...

Sí, seguro. sabemos que es el rival más duro del grupo, siempre los equipos brasileños son difíciles y bueno, era una linda oportunidad de local para ganar para seguir afianzado ahí arriba. Por suerte se dio, podría haber sido algún gol más, pero creo que nos alcanzó, superamos al rival los 90 minutos y bueno, seguimos ahí en la cima, pero bueno, con tranquilidad que todavía queda la mitad de la fase de grupos.

¿Piensas qué seré difìcil sostener el nivel de cara a lo que viene?

En realidad todo es difícil. Tenemos un viaje a Venezuela, después ir a Brasil, entonces siempre es difícil, los rivales te van conociendo también, solo queda mantener o subir un poco el nivel para asegurar esos puntos que permitan pasar de fase que es lo que todos queremos.

En la Liga todavía siguen en la pelea del Apertura...

Sí, es así, tal vez los dos de arriba se alejaron seis puntos, pero todavía estamos en la pelea, tenemos que recibir a uno de los rivales acá también tienen que jugar entre ellos, entonces podemos achicar ese margen y ver si para las últimas fechas todavía tenemos esa posibilidad de seguir peleando mientras estén las posibilidades matemáticas, hay que hay que prestar la atención ahí a la liga y tratar de lucharla hasta el final.

¿Ante Puerto Cabello van por el resultado?

Tuvimos un viaje largo a Venezuela, son muchos partidos, sabemos que ellos le ganaron a Mineiro ahí de local, entonces va a ser un partido complicado, pero obviamente que estando en la cima depende de lo que hagamos nosotros, de los puntos que saquemos para mantener esa diferencia con el segundo y buscar esa clasificación a la fase siguiente.

¿Te fue difícil adaptar a la altura?

No, la verdad que no, gracias a Dios, las veces que he venido a jugar con Grau, a Cusco no lo he sentido el tema de la altura, siempre me adapté bien y bueno, ahora viviendo todos los días acá más fácil todavía el equipo me recibió muy bien, me adapté rápido y bueno, creo que también conocí al profesor Horacio, su idea de juego y demás, eso facilitó un poco todo el tema de la adaptación y por suerte las cosas están saliendo bien.

Por qué anotaste un golazo ante Atlético Mineiro...

Sí, sí, justo en esa jugada yo había quedado del otro lado, yo siempre juego al lado izquierdo y bueno, Gerson quedó cambiado, tiró un gran centro que bueno, como por no ser tan alto, siempre tengo que buscar el espacio y no ir a disputar y bueno, por suerte puede ganar por el lado de adentro del lateral y cabecear al arco después del gran centro de Gerson.

¿El profesor Melgarejo qué te pide? ¿Qué indicaciones te da exactamente?

Seguro, yo siempre hablo aparte de uno quiere hacer siempre goles y demás, pero tengo un trabajo táctico que me pide el entrenador de retroceso, de ayudar a los volantes y de ir llegar a pisar el área en ataque. Entonces también tengo un recorrido hacia atrás para en algunos momentos ayudar al lateral izquierdo son cositas que tácticas que me pido Horacio, que siempre en función al equipo para mejorar el equipo y bueno, después obviamente si llegan los goles mejor todavía, pero uno siempre tiene que aportar a lo que el equipo necesita para ganar.

O sea, eres el pulmón de Cienciano, ¿no?

Sí, sí, en un principio de los cuatro de arriba siempre somos los primeros que hacemos la presión junto con Hobberg, con Garcés, con Sousa. Después, bueno, obviamente si rompen esa línea de presión el rival que a veces lo puede hacer, me toca y junto también con Sousa, hacer ese retroceso para ayudar a los volantes para que el equipo no quede descompensado.

¿Algún tip para sostener el físico en altura durante los 90 minutos?

Sí, cuidado y disciplina. Bueno, yo hace muchos años tengo una dieta estricta, bueno, el cuidado, la recuperación post partido, son varias cosas que hay que tener en cuenta y más cuando uno va cumpliendo años, que se hace un poco más difícil, pero bueno, con el cuidado y demás, el físico se repone rápido y bueno, permite correr como lo estamos haciendo en estos partidos de altura y además que no está tocando jugar bastante seguido.

Cienciano demuestra tener un plantel competitivo...

Sí, por suerte está muy bien los chicos que también que a veces les toca ingresar, lo están haciendo bien entonces el grupo el grupo en general está unido, está bien, está bien de la cabeza que es lo más importante y bueno, a los que nos toca jugar arriba por suerte de las cosas están saliendo bien, estamos llegando bastante al arco, estamos convirtiendo y bueno, creo que eso nos permite golpear en los momentos juntos y bueno, después obviamente que también hay que tener los recaudos defensivos para mantener los resultados como fue el día de ayer.

Claro, porque como tú dices, sostener los torneos va a ser complicado siempre y cuando la banca también responda, ¿no?

Sí, sí, yo creo que están todos los chicos preparados, todos entrenan de la misma forma, obviamente que después el profesor es el que elige quién juega, quién no, pero están todos muy preparados, hemos rotado en varios partidos, se ha hecho bien pero bueno, también sabemos que es difícil competir en los dos frentes de la misma forma, pero bueno, gracias a Dios lo estamos haciendo de buena forma.

Yo recuerdo varias celebraciones de Dragon Ball, digamos para los más de 30 años ha sido nuestro anime preferido, ¿Me imagino que pasa lo mismo contigo?

Sí, sí, ese era mi dibujito preferido todo el día estaba mirando eso, coleccionaba álbumes figuritas y demás, así que después a mi hijo le gustaba también, entonces empezamos a hacer en los festejos cosas de Dragon Ball Z y bueno, y la verdad que pegó bastante acá en estos cuatro años que llevo en Perú.

Claro, porque Perú prácticamente ya es tu segunda casa, ¿no? Te consideras un peruano más.

Sí, sí, yo ya voy el cuarto año que estamos con la familia acá en Perú, ya nos sentimos parte de, estamos muy a gusto en el país, incluso bueno, estoy en proceso de nacionalización a ver si ya sale este año y ya por el año siguiente juego como peruano.

Claro, eso te ayudaría bastante también para no ocupar plaza y para consolidarte y hacer alguna carrera acá en Perú, digamos, el último tiempo que te queda, ¿no?

Sí, sí, obviamente que sirve, también le sirve al club para aliviar el cupo y poder traer otro extranjero, pero bueno, igual con nacionalidad sin nacionalidad, las piernas son las mismas, jugamos de la misma forma, pero bueno, obviamente que ya es un tema de papeles y demás.

O sea, ¿vas a dar tu examen en Migraciones para obtener tu nacionalidad?

Sí, sí, acá lo están llevando gente del club, el tema de los papeles, subsanando cosas que tal vez estaban mal y demás, pero bueno, todavía no tenemos no tenemos confirmado turno ni nada, pero bueno, ojalá que lo más pronto posible se pueda realizar, así podemos terminar con ese trámite.

¿Quién es tu personaje favorito de Dragon Ball?

No, Goku, siempre, siempre Goku.

¿Por cuánto tiempo fichaste por Cienciano?

Por este año, hasta fin de torneo, ahí se termina el contrato.

Neri Bandiera viene anotando dos goles consecutivos - Foto: Prensa Cienciano

Claro, pero digamos con el nivel que vas mostrando te está ganando en cancha, como se dice tu renovación, ¿no?

Y bueno, eso será más adelante. Ahora tratamos de pensar en el día a día, que tenemos partidos bastante seguidos. Ojalá que me siga yendo bien, estamos muy contentos con la familia acá en Cusco, en un club grande, como lo es Cienciano y bueno, si Dios quiere y podemos continuar, seguramente va a ser con felicidad.

Por qué si ganan hoy a Puerto Cabello, ¿Prácticamente están en octavos?

Sí, sí, pero hay que ir tranquilo, paso a paso, con los pies sobre la tierra recién todavía estamos en la fase de grupo, no podemos pensar tan para adelante, pero estamos bien, estamos contentos, el club está bien, lo estamos haciendo de buena forma peleando a los dos frentes que no es fácil como te dije, y bueno, después veremos para qué estamos y cómo sigue la historia, pero ahora disfrutar de estos triunfos históricos como el de ayer.

Si no hubiese sido futbolista, ¿qué te hubieses dedicado?

Yo estudiaba ingeniería industrial.

¿En qué ciclo te quedaste?

Yo hice dos años completos, donde metí toda la materia del primer año, así que después, bueno, no pude seguir las dos cosas con el fútbol y tuve que dejar y bueno, dedicarme de lleno al fútbol.

¿Pensarías retomarlo en algún momento o ya no está en tus planes?

Y podría ser, es una carrera muy difícil, hay que estar bastante encima, entonces tendría que estar ya ocupándome solo de eso, pero no lo descarto, igual siempre voy viendo otras opciones también para para de estudio, para para dedicar al futuro, pero bueno, ahora enfocado al 100% en el tema del fútbol.

Claro, ahorita no estás estudiando nada, ¿verdad?

No he hecho curso de CONMEBOL de director deportivo, también del gremio de Argentina. También de scouting, de analista de video, varias cosas ahí que ligada al fútbol que pueden servir para el futuro.

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