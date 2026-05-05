Los Chankas dejaron pasar una oportunidad de oro para mantenerse en el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga 1, luego de perder por 1-0 frente a Deportivo Garcilaso en Andahuaylas el último lunes, dejando que la suerte del campeonato quede en manos de Alianza Lima.

Fue una derrota que ha golpeado mucho al plantel y que, incluso, ha generado enfrentamientos dentro y fuera del campo una vez que culminaron las acciones. Uno de los protagonistas fue el propio entrenador argentino Walter Paolella quien habría arremetido contra el defensor celeste Horacio Benincasa, aunque al ser consultado negó que lo haya agredido verbalmente.

Lo cierto es que el ‘Che’ contó al finalizar el partido que el estratega albiceleste lo acusó de haber recibido dinero para ganar: “Cállate muerto de hambre, vendido, por dos soles te tiras de cara. Recibes plata de Alianza (Lima)”, el dijo a Benincasa, según confesión del futbolista de 32 años.

“Yo no dije eso, ni lo digo. Solamente repito, lo que hice fue manifestarle al arquero que nosotros somos profesionales y que en cierta manera, lo que hizo no debía hacer”, respondió el DT de 59 años en una reciente entrevista con Modo Fútbol.

En otro momento de la charla, el argentino explicó que no fue directo hacia Patrick Zubczuk como se ve en las imágenes, sino que es un camino que normalmente sigue para dirigirse a los vestuarios. “En realidad no me arrimé, fue un paso normal que hago hacia el vestuario. No lo fui a buscar, no fui a buscar a nadie, no es mi estilo”, agregó.

Nueva respuesta por redes sociales

Pero todo no quedó ahí, pues Horacio Benincasa utilizó su cuenta de Instagram para comentar con un emoticon que denota mentira, en una publicación de este medio que citaba lo dicho por el entrenador de Los Chankas.

Además de estos incidentes, se registraron imágenes lamentables en las que se aprecian agresiones entre jugadores del primer equipo de Los Chankas e hinchas del club que manifestaron su molestia con violencia en las cercanías de los camerinos. Todo esto generó una respuesta igual o más agresiva por parte de los futbolistas como el panameño Abdiel Ayarza.

Sin duda, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Futbol debe pronunciarse en las próximas horas para determinar responsabilidades y sanciones que podrían ser lapidarias para varios de los involucrados e incluso el mismo recinto deportivo.

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