El brasileño Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal a mitad de la temporada 2025, con gran expectativa tras la salida del uruguayo Martín Cauteruccio, luego de jugar en importantes clubes de su país como el poderoso Flamengo, donde compartió equipo con figuras de ese país como Vinícius Júnior y Lucas Paquetá.

Sin embargo, hasta el momento, pese a algunos goles anotados, no ha rendido como se esperaba, aunque confía en recuperar su mejor versión, y hoy será una de las cartas ofensivas del entrenador Zé Ricardo para el trascendental choque de Copa Libertadores ante Palmeiras en Matute.

“Tenemos que tener un respeto absoluto por Palmeiras. Sus jugadores son un ejemplo a seguir para nosotros hoy. Claro que a veces veo a los jóvenes que están por delante de nosotros, son más jóvenes que yo, pero tienen carreras brillantes, ya llegaron a la final de la Libertadores”, dijo en una reciente entrevista a Globo Esporte.

“A veces los equipos vienen a jugar contra nosotros buscando un gol y a veces lo consiguen. ¿Y por qué no podemos nosotros? Tenemos que saber jugar, tenemos que ser experimentados, inteligentes, humildes y reconocer a los rivales a los que nos enfrentamos”, apuntó en la previa al partido.

Vizeu anotó el último fin de semana por el Torneo Apertura. (Foto: Sporting Cristal)

Por otro lado, comentó que mantiene contacto tanto con Vinícius como con Paquetá, incluso este último se comunicó con él, luego de anotar el gol del triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, en el inicio de la fase de grupos del torneo continental.

“Ahora solo falta el tuyo (el sueño de volver al Flamengo), me dijo (Paquetá). Pero siempre nos mantenemos en contacto. Yo, Vini, Paquetá. Hablo mucho más con Paquetá. Jugué con él desde que llegué, tiene la misma edad que yo. Los tres formábamos un trío”, reveló Vizeu.

“Justo ahora, en este partido de la Libertadores, Paquetá estaba cenando después del partido que jugaron aquí contra Cusco y me mandó un video después de ver mi gol contra Cerro Porteño. Les agradezco enormemente su amistad y cariño, que se ha mantenido”, apuntó el jugador de 28 años.

Sporting Cristal tiene la gran chance de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras largos 22 años. Hasta el momento es líder del Grupo F con 6 puntos de 9 posibles, como consecuencia de victorias ante Cerro Porteño, Junior de Barranquilla y derrota ante Palmeiras.

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