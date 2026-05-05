Pese a competir con importantes delanteros como Luis Ramos y el argentino Federico Girotti, Paolo Guerrero se ha mantenido como el ‘9′ titular de Alianza Lima, cuando estuvo en condiciones físicas óptimas para alinear en el equipo que dirige Pablo Guede. Sin embargo, lleva algunas partidos en los que no ha sido considerado ni en lista.
Los blanquiazules se encuentran en la recta final para quedarse con el Torneo Apertura y los hinchas quieren a su goleador en la cancha para liderar el ataque junto al ecuatoriano Eryc Castillo y se reveló el parte médico del veterano jugador.
Según información del periodista José Varela, el ‘Depredador’ podría estar en la consideración del comando técnico blanquiazul para el próximo partido del campeonato local, el mismo que se jugará este sábado 9 de mayo.
“Paolo Guerrero solo presenta una sobrecarga lumbar y es alta la posibilidad de que pueda estar en los planes del técnico Pablo Guede para el siguiente partido ante Sporting Cristal”, indicó el comunicador.
Cabe apuntar que, en estos encuentros que se ha perdido el capitán íntimo, su lugar fue tomado por Luis Ramos, quien fue fichado tras una importante temporada en el América de Cali de Colombia, aunque aún no haya destacado como se esperaba en La Victoria.
Alianza Lima es el único líder del Torneo Apertura y depende de sí mismo para campeonar, luego de la derrota del último lunes de Los Chankas ante Deportivo Garcilaso en Andahuaylas.
Eso sí, ambos clubes se enfrentarán por la jornada 15 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, en un duelo con sabor a final, pues el resultado sería determinante.
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