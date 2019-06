¡Rompió en llanto! Michael Sotillo no pudo contener las lágrimas tras el título conseguido con Binacional [VIDEO]

Lágrimas de héroe. Michael Sotillo no pudo contenerse y lloró de emoción tras el pitazo final en el Binacional vs. Sport Boys, luego de confirmarse el logro histórico del 'Poderoso del sur' en el Torneo Apertura.

"Fueron momentos duros. Después que nos fuimos a Argentina y nos metieron 4, la gente no creía en nosotros. Todos decían que nos íbamos a caer, pero les demostramos que un equipo con coraje y ordenado puede lograr grandes cosas", sostuvo el experimentado jugador al término del partido.

Las lágrimas de Michael Sotillo tras el título conseguido con Binacional. (Fuente: GOLPERU)

Michael Sotillo también confesó el duro momento que le tocó vivir antes de llegar a Binacional, club al que agradeció por devolverlo al deporte que más le gusta y permitirle ser parte de esta hazaña con el 'Poderoso del sur'.

"Me cerraron muchas puertas en el fútbol, pero gracias a Dios se me abrió una y me sirvió para demostrar mi talento. Estoy muy agradecido con los dirigentes por la confianza que me dieron", finalizó el portero.

El portero seguirá bajo los tres palos de la portería de Binacional y espera quedarse un buen tiempo para seguir demostrando su vigencia en el fútbol peruano.

