Van con todo. Binacional recibió el visto bueno de la Federación Peruana de Fútbol para retomar sus entrenamientos en campo. Los jugadores tuvieron que pasar por pruebas serológicas previamente, a fin de comprobar que se encuentren libres del nuevo coronavirus.

“La FPF mediante resolución N° 016-2020-FPF-CEAP aprobó oficialmente el Protocolo de reanudación de actividades deportivas del Club Binacional. Nuestra institución tiene el compromiso de cumplir con las disposiciones contempladas en la mencionada normativa”, sostiene el comunicado del club.

Seguido, precisan que “este miércoles 8 de julio, previo al retorno a los entrenamientos, se realizarán las pruebas serológicas a todos los miembros de nuestro plantel. Inmediatamente iniciarán los entrenamientos de campo en tres grupos”.

Binacional ha presentado dos casos positivos de COVID-19 dentro del club. Los contagiados se encuentran aislados y al no presentar síntomas se espera su pronta recuperación para que puedan incorporarse a los trabajos del club.

Cumplimiento de obligaciones

El martes 7 de julio, Binacional no recibió el visto bueno del Ministerio de Trabajo, por lo que no podrá efectuar la suspensión perfecta de labores que había solicitado para 23 miembros de su plantel principal a causa de la paralización de la Liga 1. Incluso, se confirmó que los dirigentes del club tendrán que abonar el sueldo no pagado a sus jugadores durante el periodo que pasó.

“Desaprobar la solicitud de la suspensión perfecta de labores de veintitrés (23) trabajadores presentada por CLUB ESCUELA MUNICIPAL DEPORTIVA BINACIONAL FC por el periodo: del 22 de Mayo hasta el 09 de julio de 2020; por lo expuesto en los considerandos de la presente. DISPONER la reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones de los trabajadores afectados con la medida por el tiempo de suspensión transcurrido, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4. del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020″, señaló el comunicado oficial del Ministerio de Trabajo.

VIDEO RECOMENDADO

muay thia