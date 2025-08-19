Las últimas horas remecieron a la Liga 1 con la noticia que Binacional será excluido, luego que el Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que permitía su participación en la temporada 2025. En medio de la realización del Torneo Clausura, el futuro del ‘Poderoso del Sur’ parece ser incierto; sin embargo, desde la institución dejaron clara su postura con lo sucedido, alzando la voz también que están haciendo todo para revertir la decisión.

A través de redes sociales, el club emitió un contundente comunicado explicando que “ha sido notificado con las Resoluciones N°19 y N°06 de la Sala Civil de Puno, en un litigio contra la FPF, a través de las cuales se revoca una decisión y una medida cautelar que nos permite jugar en la Liga 1″.

Pendientes de esta situación, desde el club mostraron su argumento: "La Sentencia de la Sala Civil de Puno no es firme, sino que se encuentra aún pendiente de poder ser impugnada vía Recurso de Agravio Constitucional para recurrir ante el Tribunal Constitucional del Perú. Es decir, a la fecha dicho pronunciamiento no es eficaz".

Si bien, por lo pronto, Binacional estaría siendo excluidos de su participación de Liga 1, se encuentran a la espera de una respuesta por la apelación que presentaron. “Creemos, por múltiples razones, que dicha Sentencia debe ser dejada sin efecto, por lo que seguiremos defendiendo en paralelo nuestros derechos ante el órgano supremo de la constitucionalidad”, agregaron al comunicado.

En el último párrafo, dejaron también un mensaje a la FPF, encargado de tomar la última decisión sobre el futuro del ‘Poderoso del Sur’ en la Liga 1: “Exhortamos a la Federación Peruana de futbol a respetar los plazos y normas de orden público de obligatoria observancia”.

Deportivo Binacional se pronunció sobre anulación de medida cautelar. (Foto: Binacional / Facebook)

Desde la FPF se realizará un directorio para poder tomar una decisión final que podría comunicarse en los próximos días. De hacer efectiva la inhabilitación, quedarán anulados los cinco partidos que Binacional disputó en el Torneo Clausura 2025 y la tabla de posiciones tendrá algunos cambios. Estos son los duelos que jugaron.

Fecha 2: Binacional 0-0 UTC

Fecha 3: Cusco FC 2-0 Binacional

Fecha 4: Binacional 2-0 Alianza Atlético

Fecha 5: Juan Pablo II 0-0 Binacional

Fecha 6: Binacional 1-3 Sporting Cristal

¿Qué pasaría con los jugadores?

En el caso de darse la inhabilitación, los jugadores de Binacional se quedarían sin equipos. Jhonny Baldovino -asesor legal de la SAFAP- explicó cuál será la situación, dejando claro que el cuadro de Juliaca era consciente que este panorama podía suceder en cualquier momento.

“A los jugadores, antes de firmar contrato, se les decía que tengan cuidado porque podían no terminar el año. Los futbolistas van a poder jugar en otro club, pero no todos van a poder conseguirlo”, contó en diálogo con D’Enganche. Además, aseguró que habrá un periodo de excepción para poder conseguir equipo en Liga 1.

