Binacional vs. Unión Comercio chocan esta tarde en el reinicio del Torneo de Verano. El partido, por el grupo B, está pactado para las 5:45 p.m. y se jugará en la UNSA de Arequipa. La transmisión está a cargo de Gol Perú.

Para algunos equipos, la tabla a mirar es la del Acumulado y no tanto la del Torneo de Verano, Apertura o Clausura. ¿La razón? Su preocupación por evitar la baja. En esa pelea están Binacional y Unión Comercio, que hoy se verán las caras en Arequipa.

Para el cuadro de origen puneño, el ‘Poderoso del Alto Mayo’ es un rival especial, pues ante ellos obtuvieron su primera victoria en el Descentralizado. El ‘Bi’ está haciendo una campaña regular y, si gana, se pondría a tres puntos del líder Melgar.

“Hemos sorprendido a muchos y hay que seguir por ese camino, siempre trabajando de la mejor manera para los siguientes partidos”, dijo Aldair Rodríguez.

Mientras tanto, Comercio viene de perder sus últimos tres partidos y es colero del acumulado con apenas cuatro puntos.

Binacional vs. Unión Comercio: probables alineaciones

Binacional: M. Sotillo; C. Laura, J. Fajardo, V. Balta, J. Reyes, C. Caraza; E. Aubert, Y. Tello, H. Ángeles, M. Rodríguez, A. Polar.



Unión Comercio: L. Araujo: J. Vásquez, J. Segura, K. Aparicio, D. Díaz, E. Rentería, J. M. Carranza, R. Manco; W. Mimbela, C. Bogado.



Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Árbitro: José Martínez