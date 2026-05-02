El triunfo volvió a sonreírle a FC Cajamarca en un partido cargado de emoción. Con un ajustado 3-2 sobre Sport Boys, el equipo cajamarquino logró cortar una racha negativa que lo había hundido en la tabla, aunque todavía permanece en el último lugar del campeonato con 9 puntos.
Uno de los protagonistas de la jornada fue Brandon Palacios, el hijo del ‘Chorri’, quien a sus 28 años fue clave para empujar al equipo hacia la victoria. Su desempeño no solo aportó en el marcador, sino también en lo anímico para un plantel que necesitaba urgentemente reencontrarse con el triunfo.
Los otros goles del conjunto cajamarquino llegaron por obra de un autogol de Oslimg Mora y Mauricio Arrasco, quienes completaron la cuota goleadora en una tarde que terminó siendo redonda para el equipo de Cajamarca, al menos en cuanto al resultado.
Tras el partido, Palacios conversó con Depor en exclusiva y dejó algunas impresiones sobre lo que significó este resultado.
El atacante resaltó la importancia de sumar tres puntos en un momento complicado de la temporada. “Bueno, así es el fútbol, a veces se gana a veces se pierde, pero siento que no se nos daba el resultado por pequeños detalles; sin embargo, ahora que pudimos sacar los tres puntos en casa las cosas serán diferente”, enfatizó..
Con este envión, el equipo de FC Cajamarca buscará sostener la mejoría en las próximas fechas, con la esperanza de empezar a salir del fondo y cambiar el rumbo de una temporada que, hasta ahora, ha sido cuesta arriba.
Finalmente, el próximo viernes 8 de mayo, FC Cajamarca enfrentará a UTC, en lo que será el primer clásico cajamarquino del fútbol profesional.
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