Fue el héroe en el Alberto Gallardo. Este sábado, Brenner Marlos marcó dos goles en la victoria (3-2) de Sporting Cristal ante Carlos A. Mannucci, por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023. Las anotaciones del brasileño (el primero de penal y el segundo con una impresionante ‘tijera’) sirvieron para darle vuelta al resultado y conseguir tres puntos importantes en la lucha por el título nacional. Tras el duelo, el atacante se mostró contento por sus tantos y resaltó el trabajo del equipo dirigido por Tiago Nunes.

En primer lugar, el exjugador de Avaí resaltó la fuerza que tuvieron para luchar por el triunfo. “Fue difícil, empezamos bien el partido, con mucho ritmo, con la pelota, hicimos el 1-0 pero de ahí ellos hicieron un gol, de ahí el penal y se complicó. Pero jugar en Cristal es eso, no puedes desistir nunca, luchamos hasta el final. Estoy contento por mis dos goles pero felicito a mis compañeros”, comentó al respecto.

Al inicio de la temporada, los hinchas celestes le reclamaban goles, pero, con el correr de los meses, se fue ganando a la hinchada con su esfuerzo y, por supuesto, con sus anotaciones. “Yo me quedo muy contento, ya hablé muchas veces, he trabajado muchísimo, nunca dejé de trabajar, ni cuando no hacía goles, y esto es fruto de mi trabajo. Soy muy feliz de estar en Cristal, en un momento muy bueno para nosotros”, añadió.

Finalmente, Brenner se refirió a la serie ante Emelec, por los Play offs de la Copa Sudamericana 2023. “Fue duro (la derrota en el Nacional), tuvieron una chance e hicieron gol, esta victoria es importante porque nos da confianza para irnos a Ecuador. Yo creo mucho en mi equipo, vamos a ir, vamos a ganar y clasificar en la Sudamericana”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última victoria sobre Carlos A. Mannucci (3-2) por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023, Sporting Cristal volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a Emelec por la vuelta de los play-offs para acceder a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este compromiso está programado para este miércoles 19 de julio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el estadio George Capwell, ubicado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Tras haber perdido por 0-1 en la ida, los dirigidos por Tiago Nunes tiene la obligación de ganar por más de un gol de diferencia si quieren darle un giro a la historia y seguir en carrera en la ‘Suda’. Si consiguen igualar la llave, todo se definirá desde la tanda de penales automáticamente, sin pasar por los tiempos extras. El panorama no es sencillo, pero en la entidad ‘celeste’ son optimistas.





