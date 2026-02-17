El arranque de la Liga 1 2026, a través del Torneo Apertura, no ha estado ajeno a las polémicas y errores de los encargados de impartir justicia en los partidos. Para empezar, Kevin Ortega, Alejandro Villanueva y Milagros Arruela fueron sancionados por el polémico partido entre Universitario y Cusco FC, así como Sport Boys vs. ADT, por sancionar un penal que no debió ser cobrado y el gol anulado al cuadro rosado que pudo rescatar un punto en Tarma. En la jornada siguiente, dos hechos también llenaron las redes y desataron los comentarios por decidir el futuro de dos compromisos.

De inmediato, la CONAR evaluó todos los términos y dictaminó: Bruno Pérez y Joel Alarcón fueron sancionados y no fueron programados para la fecha 4 del Torneo Apertura. De hecho, una jornada es la sanción mínima y en los próximas días, cuando salga la lista de jueces programados para la jornada 5, se conocerá si ambos volverán a ser considerados o si dicha sanción tendrá mayor tiempo.

En el Callao se vivió un partido intenso, donde Atlético Grau cayó por la mínima diferencia ante Sport Boys y, más allá del resultado, el foco terminó puesto en las palabras de su entrenador. Miguel Ángel Comizzo no se guardó nada y descargó toda su molestia frente a cámaras, cuestionando el desempeño arbitral de Bruno Pérez y dejando frases contundentes por algunas decisiones pudieron cambiar el final del encuentro.

Tras el pitazo final, el DT fue directo y contundente. “En toda esta semana los árbitros fueron amenazados y ahora se cag..n cuando tienen que expulsar. Pésimo árbitro, que no nos dirija nunca más”, señaló visiblemente incómodo, dejando clara su postura sobre lo ocurrido en el Callao. La jugada puntual se dio cuando Renzo Alfani, defensa rosado, entró con todo y cometió una alevosa falta contra Cristian Neira, jugador del cuadro piurano.

Bruno Pérez solo mostró la tarjeta amarilla y no fue auxiliado por los encargados del VAR para revisar la jugada y determinar si la jugada pudo ser tarjeta roja o no. Jasmani Chambi, Raúl López y Melany Bermejo solo señalaron que la jugada era amarilla, y Pérez decidió de esa manera. Una situación que, de haber sido sancionada con cartulina roja, pudo haber cambiado el trámite del partido que finalmente perdió Atlético Grau.

Administración de Sport Boys asegura que 'Misilera' debutará en Liga1 (Foto: GEC)

En cuanto al partido entre UTC y Cusco FC, finalmente la victoria fue para el conjunto cajamarquino con un penal sobre los 78 minutos convertido por Marlon de Jesús. En la jugada previa, un cabezazo contra el piso acabó con el impacto del balón en el brazo de Diego Soto, volante cusqueño. De hecho, el futbolista en mención estaba de espaldas al arco y tiene el brazo pegado al cuerpo. Sin embargo, el juez Joel Alarcón decidió de todos modos cobrar la pena máxima.

Ese gol fue decisivo para que UTC saque los tres puntos ante el subcampeón peruano y pase a ser uno de los líderes del Torneo Apertura, junto a FBC Melgar, con 9 puntos de 9 posibles. Cusco FC, club agraviado en este caso, se fue con las manos vacías de Cajamarca, aunque de todos modos habrá sanción: el árbitro fue ‘congelado’ para esta jornada, aunque nada de eso cambiará el resultado que ya está puesto en el marcador.

Decisiones arbitrales que siguen empañando el correcto desarrollo del torneo, y que ahora tendrán evidencia más notoria pues desde esta fecha ahora los diálogos del VAR y los jueces principales volvieron a ser publicados en el canal oficial de CONAR en YouTube. Por ahora queda esperar cuánto será el tiempo de sanción de los jueces mencionados y si volverán pronto a impartir justicia.

UTC ganó a Cusco FC con un penal polémico convertido por De Jesús. (Foto: UTC)

