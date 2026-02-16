El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, no ocultó su preocupación por el presente que atraviesa Federico Girotti en Alianza Lima. Tras la estrepitosa eliminación del conjunto blanquiazul en la Fase 1 de la Copa Libertadores, el directivo argentino analizó el rendimiento del atacante, quien llegó a La Victoria con el cartel de goleador pero que, hasta la fecha, no ha logrado estrenarse con las redes en el torneo local ni internacional.

Fassi, conocido por su cercanía con los jugadores que pasan por la ‘T’, lamentó profundamente la situación del delantero. Para el dirigente, el impacto de quedar fuera de la competición continental de forma prematura puede cambiar los planes de Girotti, quien buscaba en el Perú el protagonismo que había perdido en el fútbol argentino por las lesiones y la falta de efectividad.

Sin embargo, el punto más crítico de las declaraciones de Fassi no se centró en la sequía goleadora, sino en el planteamiento táctico de Alianza Lima. El presidente cordobés cuestionó abiertamente las decisiones del cuerpo técnico íntimo, encabezado por Pablo Guede, señalando que el jugador no está siendo utilizado en la zona del campo donde más daño puede hacer al rival y donde mejor rinde.

Federico Girotti marcó dos goles con la camiseta de Talleres ante Alianza Lima en la Copa Libertadores pasada. (Foto: Getty Images)

“Una lástima la eliminación de Alianza Lima porque hizo esfuerzo para un gran equipo. Me extrañó no ver a Girotti donde más rinde. Tiene que estar en el área. Por fuera (extremo) le cuesta mucho. Es goleador”, señaló Fassi en TV Perú Deportes, apuntando a que el argentino ha sido utilizado por fuera y como segundo delantero y no como ‘9′, posición en la que está más acostumbrado a jugar.

La eliminación en la Copa Libertadores ha puesto la lupa sobre todos los refuerzos extranjeros, y Girotti es uno de los principales señalados por la hinchada debido a su falta de gol. No obstante, las palabras del presidente de Talleres sugieren que la responsabilidad no recae únicamente en el jugador, sino en el comando técnico y cómo potenciar sus virtudes dentro del esquema blanquiazul.

Contando partidos amistosos y oficiales, Federico Girotti suma ocho partidos con Alianza Lima y todavía no ha podido anotar. Ha jugado en todos los duelos del cuadro victoriano en la temporada, salvo en la visita a Sport Huancayo donde se quedó en la banca de suplentes. El próximo duelo, ante Sport Boys, será clave para que el ‘9′ se reconcilie con el gol y con la hinchada blanquiazul.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su último empate sin goles ante Alianza Atlético, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 20 de febrero las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

