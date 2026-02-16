Mano Menezes. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
La Selección Peruana disputará su primer amistoso internacional con Mano Menezes en el banquillo. Reto importante para la ‘Blanquirroja’ en marzo. Según pudo confirmar Depor, Perú enfrentará a Senegal en la próxima fecha FIFA: los ‘Leones de la Teranga’ acaban de levantar el título de la Copa Africana de Nacional al vencer a Marruecos en la gran final.

¿En qué canales ver Perú vs. Senegal?

El partido entre Perú vs. Senegal será transmitido para todo el Perú por las señales abiertas de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), además de las alternativas digitales en las plataformas de ambas televisoras. Asimismo, Movistar Deportes cuenta con los derechos por la señal cerrada de Movistar TV y su versión de streaming en Movistar TV App.

¿Cuándo será el Perú vs. Senegal?

El encuentro entre Perú vs. Senegal, el cual marcará el debut de Mano Menezes en el banquillo de la ‘Bicolor’, se disputará en marzo, con fecha específica aún por confirmar. Este amistoso internacional es válido por la fecha FIFA de dicho mes.

