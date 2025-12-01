Bryan Reyna parece estar viviendo sus últimos días como jugador del Belgrano de Córdoba. Según el medio argentino La Voz, el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Zielinski le comunicó al delantero de 27 años que no será tenido en cuenta para la temporada 2026. Además, desde el club aseguran que Reyna está “disponible para quien lo requiera”, y están abiertos a negociaciones con cualquier equipo interesado, en medio de los rumores de un posible regreso a la Liga 1 el próximo ello.

El mismo futbolista, de vuelta en Lima por vacaciones, comentó que está evaluando su futuro, incluso lejos de Argentina. “Estoy viendo con mi representante a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la selección peruana”, declaró cuando le consultaron sobre su continuidad en el ‘Pirata’. Su deseo es claro: volver a tener minutos, algo que no ha logrado en los últimos meses.

El momento que atraviesa en Belgrano marca un contraste con lo que fue su primer año en el club. En su primera temporada disputó 27 partidos, 16 de ellos como titular, anotando 5 goles y dando 5 asistencias entre liga y copa. Incluso en torneo internacional, como la Copa Sudamericana, registró un pase gol en ocho presentaciones. Para ser su primera temporada sacó una nota aprobatoria.

Sin embargo, y de un momento a otro, en este 2025 su participación ha sido mínima. En total jugó 17 partidos en la liga argentina, con 576 minutos disputados, sin poder marcar ni asistir. De hecho, su última aparición como titular fue el 28 de junio, ante Defensores de Belgrano, por la Copa Argentina. Si nos remontamos a la Liga Profesional Argentina, fue tomado en cuenta desde el arranque por última vez el 1 de marzo, ante San Martín SJ.

Bryan Reyna no anotó ni asistió este año con la camiseta de Belgrano. (Fuente: Belgrano)

En total, Bryan Reyna acumuló 57 partidos, con 5 goles y 6 asistencias en su paso por Argentina. En líneas generales, fue de más a menos en el ‘Pirata’ pues no pudo sostener sus buenos números en su segunda temporada comparada con la primera. De a pocos fue perdiendo terreno y prácticamente no fue considerado en este segundo semestre por el entrenador Ricardo Zielinski, además de que el cuadro cordobés quedó lejos de la pelea por el título.

Estos números, sumados a la decisión del cuerpo técnico, explican por qué su futuro parece cada vez más lejos del club argentino. Queda en manos de los clubes interesados, y de su agente, definir dónde continuará su carrera en 2026. Si bien tiene contrato por un año más con Belgrano, el ‘Pirata’ está dispuesto a escuchar ofertas y llegar a un buen acuerdo para recuperar parte del millón de dólares que pagó a principios del 2024 por su ficha a Alianza Lima.

La posible salida de Reyna de Belgrano podría abrir una ventana de regreso al fútbol nacional, donde su deseo de continuidad podría volver a tomar forma. Su próximo destino será clave tanto para su carrera a nivel de clubes como para sus aspiraciones con la Selección Peruana, donde la competencia en el puesto también ha hecho que pierda terreno: jugó 27′ en la última fecha doble ante Rusia y Chile.

En cuanto a las propuestas de Liga 1, Universitario y Alianza Lima sonaron como posibilidades a futuro en los últimos meses, además de Melgar de Arequipa con un entrenador que conoce y lo tuvo en la Bicolor como Juan Reynoso. De no tener alguna propuesta atractiva en el exterior, el ‘Picante’ podría apuntar a relanzar su carrera en el fútbol peruano.

Bryan Reyna necesita continuidad para mantenerse en la Selección Peruana. (Foto: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR