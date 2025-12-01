Justo cuando estaba pasando por una etapa de mayor continuidad y se había ganado la confianza del comando técnico de Mano Menezes, Erick Noriega tuvo el infortunio de lesionarse de gravedad tras sufrir un doble desgarro en los ligamentos del tobillo izquierdo, por lo que no volverá a jugar con Gremio hasta el 2026 –se estima un tiempo de recuperación de tres a seis meses–. En medio de esta mala noticia, desde Brasil se comienza a tejer el panorama para unas semanas de muchos cambios en el cuadro de Porto Alegre.

Sucede que, si bien hasta hace unas semanas estaba asegurada la continuidad de Mano Menezes para el 2026, sobre todo con el público respaldo de Luis Felipe Scolari, coordinador técnico de Gremio, esto podría cambiar muy pronto. Y es que la prensa brasileña empezó a dar detalles del nombre apuntado por la nueva directiva que tomará las riendas del club desde el lunes 8 de diciembre, un día después de que finalice el Brasileirao.

A diferencia de Scolari, Odorico Román, presidente electo para dirigir al ‘Tricolor’ por el periodo 2026-2028, no ha sido tajante respecto a la permanencia de Mano Menezes. En ese sentido, esto abrió la posibilidad para que Paulo Pelaipe, quien asumirá como director ejecutivo, explore el mercado para analizar algunas alternativas de reemplazo.

Así pues, según precisó el periodista Fábio Vargas, el portugués Luís Castro es el nombre que más gusta y cuenta con el visto bueno de Pelaipe, aunque también tendría que pasar por el filtro de Scolari. De momento, las conversaciones ya iniciaron y el día a día será clave para que pronto tengamos algo concreto sobre la mesa.

Un detalle a valorar es que Castro recientemente trabajó en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, donde dirigió el Renato Tapia. Asimismo, en su última etapa en el Medio Oriente también estuvo a cargo del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, con quien generó una buena relación y trabajó entre julio del 2023 y septiembre del 2024.

El fútbol brasileño no es algo desconocido para Luís Castro, ya que antes de marcharse a Al Nassr fue el director técnico de Botafogo. Precisamente esa experiencia es la que más le convence a Gremio, además de las ganas del luso de regresar al balompié sudamericano. Por ahora la institución de Porto Alegre ya conoce sus pretensiones económicas y el plan de trabajo que suele seguir en sus equipos, puntos que están en evaluación.

Veremos en qué termina esta historia, pues tendrá una incidencia directa en el futuro de Erick Noriega en Gremio. Y es que si se queda Mano Menezes, el exjugador de Alianza Lima seguirá siendo una alternativa como zaguero cuando se recupere de su lesión; pero si fichan a Luís Castro, se abre la posibilidad de que vuelva a pelear por un puesto en el mediocampo.

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de vencer por 3-2 a Palmeiras, Gremio volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Fluminense, en el compromiso correspondiente a la fecha 37 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para este martes 2 de diciembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer el equipo de Erick Noriega.

