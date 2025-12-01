Lo que parecía ser una novela sin final, tuvo el desenlace que todos sabíamos y nadie se atrevía a decir: Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima en el 2026, marchándose del club luego de cinco años y un bicampeonato (2021-2022). Así pues, en la previa de la llave de los play-offs frente a Sporting Cristal, el futuro del ‘Pirata’ sigue siendo una de las interrogantes, pues está claro que todavía quiere seguir jugando al menos una temporada más.

Coincidentemente, durante la semana pasada se habló de un acercamiento del cordobés a Sporting Cristal, como un ofrecimiento para que lo sumen a su proyecto deportivo de la mano de Paulo Autuori. No obstante, si bien en la interna del cuadro rimense analizaron esta contratación, llegaron a la conclusión de que Barcos no es el tipo de centrodelantero que están buscando en el mercado.

Luego, Sport Boys apareció en el horizonte como una opción y, a diferencia de lo que pasó con los del Rímac, esta vez sí hubo un diálogo abierto entre ambas partes y las negociaciones iniciaron con mucho expectativa. Eso sí, hasta el día de hoy los avances han sido lentos y de momento no hay ningún trato cerrado.

Hernán Barcos registra dos títulos nacionales con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

En medio de estas conversaciones entre Hernán Barcos y la ‘Misilera’, el periodista Adriano Savalli reveló que desde el extranjero también lo llamaron para conocer su situación y ver la posibilidad de ficharlo si es que se daban las condiciones. El club que está tras sus pasos proviene de la Primera División de Paraguay.

Si bien la citada fuente no precisó el equipo, dio señales de que el mercado está más que abierto para que Barcos no tenga dificultades para encontrar destino tras su salida de Alianza Lima. El club paraguayo se suma a Albion FC como otra alternativa en el exterior, conjunto que recientemente ascendió a la Liga de Uruguay y fue uno de los primeros en buscarlo.

Mientras esto se esclarece y poco a poco vamos conociendo el porvenir de Barcos, lo cierto es que ingresó en la convocatoria para el próximo encuentro frente a Sporting Cristal, donde será una de las opciones de Néstor Gorosito en la ofensiva. Por ahora se sabe que el titular ante los rimenses será Paolo Guerrero, por lo que Hernán tendrá que esperar su chance en el banquillo.

Hernán Barcos registra 14 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 3-0 a UTC en el cierre del Torneo Clausura, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará este martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR